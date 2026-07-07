“가전은 역시 LG”… LG전자, 매출액·영업익 역대 2분기 최대

LG전자는 연결 기준 2분기 매출 23조8297억 원, 영업이익 1조5788억 원을 기록한 것으로 잠정 집계됐다고 7일 공시했다. 이는 각각 전년 동기대비 14.9%, 146.9% 증가한 수치다.
매출과 영업이익은 모두 종전 2분기 최대였던 지난해 실적(매출 21조6944억 원·영업이익 1조1972억 원)을 넘어섰다. 1분기를 합한 상반기 경영실적은 역대 최대치이며, 특히 상반기 영업이익은 이미 지난해 연간 영업이익(2조 4784억 원)을 넘어섰다.
시장 전망치도 크게 웃돌았다. 금융정보업체 에프앤가이드에 따른 LG전자의 2분기 전망치는 매출 22조5354억 원, 영업이익 1조184억 원이었다.
2분기 매출액은 가전과 TV 등 주력사업에서 프리미엄 시장 지위를 기반으로 판매가 확대됐다. 계절적 성수기를 맞아 해외시장을 중심으로 에어컨 판매가 늘었고, 전장 사업의 매출 확대도 지속됐다.
영업이익은 매출 성장에 따른 레버리지 효과에 더해 웹(web)OS, 구독, 온라인 등 고수익 사업의 성장이 이어지며 수익성이 개선을 이끌었다. 인력구조 효율화 차원에서 지난 4월 실시한 희망퇴직 비용이 반영됐지만, 원가경쟁력 개선 노력과 전사 비상경영 체제 등으로 영향을 최소화했다. 아울러 지난해 미국 수출물량에 납부한 관세액의 환급받으면서 일회성 수익으로 반영했다.
생활가전 사업은 프리미엄과 볼륨존을 동시에 공략하는 투트랙 전략으로 성장세를 이어간다. 상업용 세탁기, 빌트인 가전 등 기업 간 거래(B2B 사업)도 확대하고 있다.
미디어엔터테인먼트 사업은 올레드 에보, 마이크로 RGB 등 프리미엄 TV 신제품을 앞세워 전년 대비 경영성과 개선세를 이어가고 있다. 향후 원가경쟁력 개선, 재고 건전성 유지, 경쟁비용 효율화 등을 추진하며 사업 전반의 구조적 펀더멘털 개선에 주력할 방침이다.
대표적인 질적 성장 영역에서도 성장세를 이어가고 있다. 부품솔루션 사업은 컴프레서, 모터 등 가전 부품뿐 아니라 로봇 액추에이터까지 포트폴리오를 넓혀 성장을 가속화한다. 특히 LG전자는 로봇 원가에서 높은 비중을 차지하는 핵심 부품인 액추에이터를 직접 설계·생산해 글로벌 로봇 제조사에 공급하는 B2B 사업을 확대하고 있다. 연간 4500만 대 수준의 양산 인프라를 기반으로 핵심 공급사로 자리잡겠다는 전략이다.
전장 사업은 높은 수주잔고와 전략 고객 파트너십을 기반으로 성장을 지속한다. 특히 프리미엄 인포테인먼트 수요 확대에 적극 대응하며 안정적인 매출과 수익성을 확보, B2B 영역 신규 캐시카우로 자리매김하고 있다.
냉난방공조 사업은 기록적인 폭염이 이어진 유럽 등 해외시장을 중심으로 판매가 늘었다. AI 데이터센터(AIDC) 냉각솔루션 사업기회 확보 차원의 투자도 지속한다. AIDC 냉각솔루션 사업에선 공랭식뿐 아니라 액체냉각까지 포함한 기술 고도화를 통해 글로벌 인프라 시장 진입을 추진하고 있다.
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