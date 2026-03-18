‘엔비디아 추격자’ 리사 수 AMD CEO, 삼성과 HBM4 공급 협약

글로벌 인공지능(AI) 반도체 시장을 주도하는 엔비디아에 이어 추격자인 AMD의 리사 수 최고경영자(CEO)도 한국을 찾아 삼성, 네이버 등과 ‘AI동맹’을 맺었다. 젠슨 황 엔비디아 CEO, 샘 올트만 오픈AI CEO 등 글로벌 AI 패권을 쥔 빅테크 수장들이 연이어 한국을 찾으며, 한국이 글로벌 AI 경쟁에서 대체 불가능한 핵심 거점으로 부상했다는 평가가 나온다.
18일 재계에 따르면 수 CEO는 이날 오후 삼성전자 평택캠퍼스를 찾아 전영현 디바이스솔루션(DS)부문장(부회장) 등 주요 경영진과 차세대 AI 메모리·컴퓨팅 기술 분야 협력 확대를 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.
이번 협약을 통해 삼성전자는 AMD의 차세대 가속기 ‘인스팅트 MI455X’에 탑재될 고대역폭메모리 HBM4의 우선 공급업체로 지정됐다. 6세대 제품인 HBM4는 엔비디아가 최근 공개한 차세대 AI 가속기 ‘베라 루빈’에도 탑재되는 제품이다. AMD와 삼성전자는 메모리 공급을 넘어 첨단 위탁생산(파운드리)과 패키징까지 일괄 제공하는 포괄적 협력 방안도 논의한 것으로 전해졌다.
전 부회장은 “삼성전자와 AMD는 이번 협약을 통해 협력 범위를 확대할 것”이라며 “삼성전자는 HBM4, 최첨단 파운드리, 패키징 기술 등 AMD의 AI 로드맵을 지원할 수 있는 역량을 모두 보유하고 있다”고 강조했다. 수 CEO도 “삼성전자의 첨단 메모리 기술 리더십과 AMD의 플랫폼이 결합하게 돼 매우 기쁘다”고 화답했다. 수 CEO는 이날 저녁 이재용 삼성전자 회장과 승지원에서 만찬 회동에 이어 19일 노태문 삼성전자 디바이스경험(DX)부문장(사장)과도 만난다.
수 CEO의 이번 방한은 대만계 미국인이자 5촌 지간인 젠슨 황 엔비디아 CEO와의 치열한 주도권 경쟁과 맞물려 있다. 비슷한 시기 엔비디아는 미국에서 연례 개발자 행사 ‘GTC 2026’을 열고 삼성에 추론형AI칩 제조를 맡긴다고 밝히기도 했다. 앞서 황 CEO는 지난해 10월 방한해 이 회장, 정의선 현대차그룹 회장과 이른바 ‘깐부치킨 회동’을 가지며 한국 기업과의 굳건한 협력을 과시했다.
글로벌 AI 거물들이 앞다퉈 한국을 찾는 배경에는 AI 가속기 구동의 핵심인 HBM의 원활한 수급을 위한 것이란 분석도 나온다. 반도체 설계부터 생산까지 가능한 데다 최근 메모리 품귀 현상까지 겹치면서 핵심 공급망을 쥔 한국 반도체 기업의 몸값은 당분간 계속 치솟을 전망이다.
AMD는 네이버, 업스테이지 등과 소프트웨어 생태계 확장 전선도 구축했다. 수 CEO는 이날 오전 경기 성남시 네이버 제2사옥 ‘1784’를 방문해 최수연 대표 등 주요 경영진과 ‘AI 생태계 확장 및 차세대 인프라 협력’을 위한 MOU를 맺었다. 양사는 네이버의 거대언어모델(LLM) ‘하이퍼클로바X’에 최적화된 고성능 GPU 연산 환경을 구축하고, AI 모델을 안정적으로 운영할 인프라 기술을 고도화하기로 했다.
최수연 네이버 대표는 “네이버클라우드와 AI 서비스 전반에서 AMD 플랫폼의 활용 가능성을 넓혀가며, 차세대 기술 스택과 서비스 구현을 위한 협력을 지속하겠다”고 밝혔다. 수 CEO는 “양사가 함께 전 세계 연구자와 개발자들이 신뢰할 수 있는 개방형 AI 생태계를 구축해 나가길 기대한다”고 화답했다.
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