1인당 GDP 4만 달러 육박한 대만…22년 만에 韓 제쳐

대만이 1인당 국내총생산(GDP)이 4만 달러에 육박했다. 전 세계 인공지능(AI) 수요 증가로 반도체 칩 수출이 늘면서 한국을 22년 만에 앞질렀다.
30일 블룸버그통신, 대만 중앙통신사(CNA) 등에 따르면 지난해 대만 1인당 GDP는 3만9477달러(약 5687만4500만 원)로 집계됐다. 1인당 GDP 4만 달러 고지도 한국보다 더 빨리 밟을 것이란 전망이 나온다.
한국은행, 재정경제부 등에 따르면 지난해 한국의 1인당 GDP는 3만6107달러로 추정된다. 한국은 2003년 1만5211달러로 대만(1만4041달러)을 앞지른 지 22년 만에 추월당했다.
대만 1인당 GDP가 한국을 앞지른 건 대만 수출이 호황을 이뤘기 때문이다. 반도체 파운드리(위탁생산) 글로벌 시장에서 지난해 하반기(6~12월) 대만 점유율은 약 75% 안팎으로 분석된다.
AI 수요 증가에 따라 칩 수요가 급격히 늘어 대만 수출도 호황을 이룬 것이다. 실제로 대만의 지난해 GDP 증가율은 8.63%로 2010년(10.25%) 이후 15년 만에 가장 높았다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
