베네수엘라 사태에도 국제유가 안정적…정유사 주가는 강세

미국의 베네수엘라 공습에도 국제유가의 움직임은 제한적인 것으로 나타났다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 베네수엘라산 원유를 공급망에 편입시키겠다는 의지를 드러내면서 정유사들의 주가은 강세를 보이고 있다.
4일(현지 시간) 미국 뉴욕상품거래소에서 거래 중인 서부텍사스산중질류(WTI) 선물 가격은 전거래일보다 소폭 하락한 배럴당 57달러대에 거래 중이다. 3일 미국이 베네수엘라를 공습했지만 글로벌 원유 시장과 국제유가에 끼친 영향은 미미했다.
트럼프 대통령은 니콜라스 마두로 베네수엘라 대통령을 체포한 뒤 기자회견을 통해 “세계 최대 규모인 미국 석유 회사들을 투입해 수십억 달러를 투자하고 망가진 석유 기반 시설을 수리할 것”이라고 밝혔다.
베네수엘라는 세계 최대 원유 매장량을 자랑하지만 점도가 높은 초중질유 비중이 높은 탓에 생산 비용이 높다. 다만 미국 정유회사들의 기술력과 자본력을 바탕으로 안정적인 원유 생산이 가능해지면 낮은 유가를 유지할 수 있게 된다. 미국 에너지 기업 엔슨 모빌은 이날 프리마켓에서 6% 넘게 주가가 상승했다.
베네수엘라가 수출하는 원유의 약 80%를 수입해 온 중국의 계획에 차질이 생길 것이란 전망이 나오면서 국내 증시에서 정유·석유화학 기업들의 주가도 강세를 보이고 있다. 이날 장 초반 에쓰오일 주가는 5%, SK이노베이션 주가는 2%가량 상승했다.
홍석호 기자 will@donga.com
