“장난하나” 의원 고성에…쿠팡 대표 “왜 소리 지르는지 모르겠다”

청문회 이틀째 로저스 대표 사과 거부
“회의록 보니 완벽히 통역되지 않았다”
택배 물류센터 체험해 보라는 지적엔
“원한다면 같이 하자” 의원에 역제안
31일 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사태를 다룬 국회 청문회 이튿날에도 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 위증 논란에 대해 사과를 거부하는 등 국회와 신경전을 이어갔다. 의원들의 질문에 로저스 대표가 동문서답하거나 같은 내용을 반복한 것을 지적하자 “나는 답했는데 왜 소리를 지르는지 모르겠다(I don’t know why you’re yelling at me)”고 맞받아치기는 등 격앙된 반응을 보이기도 했다. 더불어민주당은 이날 청문회에 불출석한 김범석 쿠팡Inc 의장을 부르기 위한 국정조사 요구서를 제출했다.
●‘위증 논란’에도 사과 거부
이날 국회에서 열린 ‘쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회’ 이틀째 의원들은 전날 로저스 대표의 답변 태도를 지적하며 집중포화를 퍼부었다. 정일영 민주당 의원은 “사과해야하는 쿠팡이 오히려 질의 중 책상을 치고 큰소리로 응답하는 등 안하무인 격의 태도를 보였다”면서 “한국 국회와 국민을 무시할 것이라면 떠나라”고 했다. 황정아 민주당 의원은 “범 킴(김범석 의장 영어 이름)을 지키고 미국만 신경 쓰겠다는 저 오만방자한 외국인을 즉시 위증 고발해야 한다”고 목소리를 높였다.
로저스 대표는 쿠팡의 자체 조사가 정부 지시에 따라 진행됐다는 기존 입장을 유지했다. 국정원은 전날 로저스 대표의 청문회 발언에 대해 위증죄로 고발해 달라고 국회에 요청했다. 이에 로저스 대표는 “회의록을 보니 제 답변이 완벽히 통역되지 않았다”며 의원들의 사과 요부를 거부했다. 그는 오히려 “왜 쿠팡과 한국 정부 공동 노력의 성공에 대해서는 이야기하지 않나”고 의원들에게 되물었다. 이어 “이것은 성공의 좋은 사례다. 왜 이를 한국 국민에게 알리지 않나”고 불만을 드러냈다.
정일영 의원이 쿠팡 Inc 소속 인력 170명의 한국 파견 숫자를 확인해달라고 하자 로저스 대표는 “청문회 준비 때문에 확인할 시간이 없었다” 했다. 이에 정 의원이 “청문회가 밤 9시에 끝났는데 밤새 증언만 했냐”며 “장난하자는 거냐”고 목소리를 높였다. 이에 로저스 대표는 “나는 답했는데 왜 소리를 지르는지 모르겠다”면서 “답할 기회를 달라”고 맞받아치기도 했다.
●“야간근로 같이 하자”
로저스 대표는 개인정보 유출 피해자들에게 지급되는 5만 원 상당의 이용권 약관에 ‘부제소 합의 조항’을 붙이지 않겠다고 밝혔다. 이용권을 사용하더라도 민·형사상 소송 제기 권리가 제한되지 않는다는 설명이다. 로저스 대표는 “구매 이용권에는 조건이 없다”고 답했다. 손해배상 청구 소송에서 배상액을 줄이는 근거로 삼으려는 것 아니냐는 질문에는 “(이용권은) 소송 감경 요인이 아니다”라고 했다.
현장 노동 실태를 둘러싼 공방도 이어졌다. 염태영 민주당 의원이 “택배 배송의 문제가 무엇인지 하루가 아닌 일주일간 물류센터에서 함께 일해보라”고 제안하자 로저스 대표는 “나 역시 경험이 있다. 원한다면 같이 하자”고 했다.
이날 청문회에는 쿠팡의 PB(자체브랜드) 상품 우대 문제를 최초로 제보했다고 주장하는 중소기업 대표가 참고인으로 출석했다. 얼굴을 알아볼 수 없도록 검은색 챙 모자와 선글라스, 마스크로 얼굴을 완전히 가린 참고인은 “쿠팡이 저희와 동일한 디자인의 제품으로 판매했고, 해외 공장을 찾아가 똑같은 제품을 쿠팡 PB로 공급하라고 했다”며 “결국 판매 1위 제품을 쿠팡 PB에 빼았겼다”고 주장했다.
쿠팡이 발표한 고객 보상안에 대해 송경희 개인정보보호위원장은 “쿠팡 보상안에 많은 비판이 있다는 것을 잘 알고 있다”며 “실제로 유출 피해를 본 주체들이 구제받았다고 인식할 수 있는 보상안이 마련되는 게 매우 중요하다. 이에 대한 입증증명 책임은 사업자에 있다”고 했다.
주병기 공정거래위원장은 쿠팡 영업정지 가능성을 재차 언급했다. 주 위원장은 “어떤 정보가 유출됐는지, 어떤 피해가 예상되는지, 피해 회복 조치를 쿠팡이 적절히 할 수 있는지 등을 판단해서 필요하다면 영업 정지까지 처분할 수 있다”고 했다. 주 위원장은 쿠팡 사태를 계기로 “집단소송제도 충분히 검토해 볼 수 있다”고 덧붙였다. 집단소송제는 피해자 일부가 소송을 내서 이기면 판결 효력이 모든 피해자에게 적용돼 나머지 피해자가 전부 배상받을 수 있는 제도다.
