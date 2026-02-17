본문으로 바로가기
사회
순천완주고속도로 용암3터널서 7중 추돌 사고…3명 부상
동아일보
업데이트
2026-02-17 14:23
2026년 2월 17일 14시 23분
입력
2026-02-17 14:20
2026년 2월 17일 14시 20분
김예슬 기자
ⓒ뉴시스
전북 완주군 순천완주고속도로 상행선 터널에서 차량 7대가 잇따라 추돌하는 사고가 발생했다.
17일 오전 10시18분경 전북 완주군을 지나는 순천완주고속도로 상행선 용암3터널 내에서 관광버스와 승용차 등 7대 차량이 연달아 부딪혔다.
이 사고로 승용차에 타고 있던 A 씨(60대)와 B 씨(50대·여)가 크게 다쳐 병원으로 이송됐다. 또 다른 승용차 탑승자 C 양(18)도 타박상을 입어 치료를 받고 있다.
당시 터널 내부에서 먼저 발생한 1차 사고로 차들이 서행하던 중, 뒤에서 달려오던 고속버스가 이를 인지하지 못해 앞차를 들이받으면서 사고가 난 것으로 파악됐다.
경찰은 정확한 경위를 조사하고 있다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
