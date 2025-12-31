LG유플러스, 임원 참여 사회공헌 기금 누적 3억5000만 원 돌파

LG유플러스가 9년째 이어오고 있는 임원 참여 사회공헌 기금의 누적액이 3억5000만 원을 돌파했다고 31일 밝혔다.
상무 이상의 전 임원이 자발적으로 참여하고 있는 나눔 활동은 매월 일정 금액을 급여에서 공제해 기금을 조성하는 방식으로 진행된다. 2017년부터 현재까지 누적 참여 인원은 600명에 달한다. 지금까지 임원들이 모금한 기부금은 주거 취약계층의 주거와 시설 환경을 개선하기 위한 ‘희망하우스’ 건립에 사용되었으며, 지난해 기준 총 17채가 완공됐다.
올해는 홍범식 CEO를 비롯해 68명의 임원이 참여해 약 4000만 원을 모금했다. 모금된 금액은 소방청과 협업해 순직 소방관을 기리기 위한 ‘119 메모리얼데이’ 행사에 활용됐다. 지난 11월 세종중앙공원 도시축제마당에서 개최된 ‘119 메모리얼데이’는 소방관의 헌신과 희생을 기억하고 감사의 마음을 전하는 추모 러닝 페스티벌로, 약 2300명의 참가자가 함께했다.
LG유플러스 관계자는 “임직원들이 직접 참여하는 나눔 활동의 확산으로 밝은 에너지를 전파하는 기업 문화가 자리 잡았다”며 “앞으로도 적극적인 나눔 문화 확산과 함께 고객 초집중 전략과 차별적 경쟁력을 통해 ‘밝은 세상 만들기’에 전 임직원이 함께 기여해나갈 것”이라고 말했다.
