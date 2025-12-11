누리호 타고 간 ‘차중 3호’, 모든 탑재체 초기 운영 성공 확인

로키츠·아이엠맵·바이오캐비넷 등 3개 탑재체 초기 운영 결과 확인
광시야 카메라 로키츠, 시험 관측 성공…700㎞ 범위 지형까지 포착
아이엠맵은 최적 관측 조건 확보 중…바이오캐비넷, 3D 프린팅 성공
지난 11월27일 누리호 4차 발사를 통해 우주로 향한 ‘차세대중형위성 3호(차중 3호)’에 실린 우주과학 임무용 탑재체들이 초기 운영 데이터를 안정적으로 지상으로 보내는 데 성공했다.
우주항공청 차중 3호에 탑재된 주요 과학·기술 검증 탑재체들이 약 2주 간의 초기 운영 기간 동안 안정적인 상태를 유지하며 관측 임무를 위한 기능 시험을 수행했다고 11일 밝혔다.
차중 3호에는 우주용 광시야 대기광 관측기(ROKITS·로키츠), 우주플라즈마-자기장 측정기(IAMMAP·아이엠맵), 그리고 바이오 3D 프린팅 기반 줄기세포 3차원 분화 배양검증기(BioCabinet·바이오캐비넷)가 탑재돼있다. 이들 세 탑재체 모두 초기 운영 결과가 성공적으로 확인됐다.
한국천문연구원의 로키츠는 지구 오로라를 고해상도로 촬영하는 광시야 카메라다. 로키츠는 초기 기능 점검 기간 동안 첫 시험 영상 촬영에 성공하며 핵심 기능을 검증했다.
로키츠는 시험 운영을 통해 목표로 했던 700㎞ 이상의 넓은 관측 폭을 확보하면서도 세밀한 지형을 포착하는 등 촬영 기능이 정상적으로 동작함을 확인했다. 이후엔 오로라 관측을 통해 지구 대기로 유입하는 에너지 등 우주 환경 예측에 필요한 정보를 수집할 예정이다. 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소의 아이엠맵은 시험 관측을 성공적으로 수행했으며, 현재 초기 운영 단계에서 본격적인 임무 수행을 위한 최적의 관측 조건 확보에 주력하고 있다.
아이엠맵(IAMMAP)은 초기 운영 기간 동안 낮 지역, 밤 지역, 극 지역을 지날 때마다 크게 달라지는 전리권의 플라즈마 및 자기장 환경 변화에 최적화된 관측 조건을 찾는 작업을 진행 중이다. 이 과정을 통해 최종적으로 계절에 따라 달라지는 전 지구적인 우주 플라즈마 및 자기장 지도를 작성하는 관측 임무를 시작할 예정이다.
한림대학교의 바이오캐비넷은 미세중력 환경에서의 줄기세포 분화 및 바이오 3D 프린팅을 성공적으로 수행하고 있다. 발사 후 첫 교신에서 줄기세포 및 역분화 줄기세포(iPSC)의 생존을 위한 내부 환경 유지 시스템이 정상 작동하고 있음을 확인했다. iPSC는 체세포를 줄기세포로 역분화시켜 제작된 세포이며, 바이오캐비넷에 탑재된 iPSC는 심장세포로 분화 유도된 역분화 줄기세포다.
이후 바이오캐비넷은 지상국과의 교신을 통해 첫 번째 바이오 3D 프린팅 임무를 진행했으며, 시험을 정상적으로 완료했다.
차중 3호는 발사 이후 2개월 간 초기 운영을 거쳐 탑재체 점검 및 임무 준비를 수행한다. 이후 1년 동안 태양동기궤도에서 지구를 하루에 약 15바퀴 돌며 본격적인 우주과학 임무 활동에 들어갈 예정이다
강경인 우주청 우주과학탐사부문장은 “차중 3호의 모든 탑재체가 초기 데이터 수신에 성공해 ”태양활동에 따라 발생되는 로키츠의 고해상도 오로라 관측과 아이엠맵의 전리권 플라즈마-자기장 환경 관측으로 우주환경의 다양한 변화를 보다 정밀하게 측정할 수 있을 것으로 기대된다“고 전했다.
