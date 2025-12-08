누리호 4차 발사 ‘100% 성공’…탑재위성 13기 모두 교신 완료

‘한국형 발사체’ 누리호 4차 발사에 실린 탑재위성 13기 모두 지상국과 교신에 성공하며 ‘생존 신고’를 완료했다. 모든 위성이 궤도에 안착하며 이번 발사는 100% 완벽한 성공이라는 평가가 나온다.
8일 우주항공청에 따르면 이달 2일 우주항공청과 한국항공우주연구원의 위성 교신 결과 발표에서 교신 여부가 확인되지 않았던 3기의 큐브 위성이 모두 교신에 성공했다. 새롭게 교신에 성공한 위성은 항우연의 ‘EEE 테스터-1’, 쿼터니언의 ‘퍼셋’, 스페이스린텍의 ‘비천(BEE-1000)’이다.
우주 환경에서 국산 소자 부품의 성능을 검증하는 임무를 맡은 EEE 테스터-1은 지상국과의 양방향 교신에 성공해 향후 최대 1년간 실험 데이터를 지구로 전송할 예정이다. 우주에서 단백질 결정 실험을 진행하는 스페이스린텍의 비천도 양방향 교신에 성공해 무사히 작동하는 것을 확인했다. 제주·남해 연안의 해양쓰레기 감시를 하는 쿼터니언의 퍼셋도 이달 6일 신호가 확인됐다.
미확인 3기의 교신까지 모두 확인되며 누리호 4차 발사에 실린 탑재위성 13기가 모두 정상 작동하고 있는 것이 확인됐다. 모든 탑재위성이 교신에 성공한 것은 이번 발사가 처음이다.누리호의 4차 발사는 지난 달 27일 새벽 전남 고흥 나로우주센터에서 이뤄졌으며, 주탑재위성인 ‘차세대중형위성 3호’는 발사 당일 교신에 성공했다.
