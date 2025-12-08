‘고려청자 셔츠?’…성시경, 패션 논란에 “다음엔 조선백자로”

가수 성시경이 최근 일본 방송에서 착용한 의상이 화제를 모으자, 직접 재치 있게 해명해 이목을 끌었다.
성시경은 7일 자신의 SNS에 “알았으니까 그만해요. 패션 잘 모르고 일본 쪽 담당자가 화려한걸 고른데다, 자켓이 타이트해서 벗었더니”라는 글과 함께 사진을 올렸다.
문제가 된 의상은 최근 후지TV 예능 프로그램 ‘치도리의 오니렌챤’ 출연 당시 착용한 비취색 실크 셔츠다. 팬들은 해당 셔츠의 색감과 광택이 ‘고려청자’를 떠올린다며 농담 섞인 반응을 보였다.
이에 성시경은 셔츠와 닮은 색의 고려청자 사진과 대한항공 승무원 유니폼, 아이스크림 ‘엑설런트’ 사진을 함께 게시하며 ‘대한항공’ ‘엑설런트’ ‘나도멋있고싶다’ 등의 해시태그를 달아 웃음을 자아냈다. 이를 본 대한항공은 “우리 제법 잘 어울려요”라는 댓글로 화답했다.
그는 “다음엔 조선백자로 가겠습니다”라고 덧붙이며 유머러스한 대응을 이어갔다. 누리꾼들은 “백자룩도 기대한다”, “국보급 목소리에 어울리는 패션” 등 훈훈한 반응을 보였다.
한편, 성시경은 최근 10년 넘게 동행한 매니저로부터 금전 피해를 입은 사실을 털어놓으며 “이렇게까지 위로와 응원을 받은 건 처음”이라고 근황을 전했다.
그는 오는 25~28일 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2025 연말 콘서트 ‘성시경’을 열고 팬들과 만날 예정이다.
김승현 기자 tmdgus@donga.com
