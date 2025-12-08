백종원, 결국 ‘흑백요리사2’ 기자간담회 불참…논란 여파

넷플릭스 새 예능 ‘흑백요리사: 요리 계급 전쟁2’(이하 ‘흑백요리사2’)가 공개를 앞두고 기자간담회를 진행하는 가운데 주요 출연진인 백종원이 불참한다.
8일 넷플릭스는 취재진에 오는 17일 ‘흑백요리사2’ 기자간담회를 진행한다고 알렸다. 이와 더불어 “기자간담회는 김학민, 김은지 PD와 함께 백수저 셰프 4인과 1라운드 흑수저 결정전에서 생존한 흑수저 셰프 4인이 참석할 예정”이라고 알렸다.
오는 16일 처음 공개되는 ‘흑백요리사2’는 오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 ‘흑수저’ 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 ‘백수저’들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁을 담은 예능이다.
지난해 공개된 시즌1은 계급을 증명해야 하는 백셰프들, 계급을 뛰어넘기 위한 흑셰프들의 도전으로 신드롬급 인기를 끌었다. 셰프들의 치열한 경쟁이 박진감과 도파민을 안긴 것은 물론 요리에 진심인 면모로 감동까지 더했다. 또한 우승자 에드워드 리를 비롯해 나폴리 맛피아, 요리하는 돌아이, 철가방 요리사, 이모카세 1호 등 출연자들 역시 화제를 모았고, 국내 유일 미슐랭 3스타 ‘모수 서울’의 셰프 안성재도 세밀한 심사로 더욱 주목받았다.
이에 넷플릭스 한국 예능 최초로 3주 연속 넷플릭스 글로벌 TOP 10 TV 비영어 부문 1위를 차지했다. OTT 예능 최초 한국 갤럽 ‘한국인이 좋아하는 프로그램’ 2024년 9월 조사에서 1위를 기록하며 국내를 넘어 글로벌 열풍까지 일으켰다.
이후 ‘흑백요리사’는 전 세계적인 사랑을 바탕으로 시즌2 제작을 확정하고 올해 3월부터 촬영을 진행했으나, 올해 초 백종원과 그가 운영 중인 더본코리아가 각종 논란에 휩싸이면서 시즌2를 향한 우려가 더욱 커졌다. 게다가 백종원은 지난 5월부터 방송 활동을 중단한 바, 편성이 무기한 연기되다 최근 방영을 시작한 MBC ‘남극의 셰프’도 미처 매듭짓지 못한 논란 여파로 여론의 곱지 않은 시선을 받고 있다.
넷플릭스 또한 논란을 의식한 듯 이번 기자간담회엔 백종원이 불참해 이목을 집중시키고 있다. 지난해 9월 콘텐츠 공개를 앞두고 백종원과 안성재가 참석해 프로그램을 대대적으로 홍보했던 행보와 대비된다.
‘흑백요리사2’는 시작부터 잡음 속에 출발하게 됐다. 지난 9월 넷플릭스의 논픽션 부문 유기환 디렉터는 백종원과 관련한 질문에 “작품에 참여한 수많은 사람이 어떤 선택으로 인해 어떤 영향을 받는지 생각한다”며 “‘흑백요리사’는 수많은 셰프들 수많은 스태프가 연계되어 있다, (공개 후) 그에 대한 판단은 시청자분들이 해주실 것이라고 생각한다”는 입장을 밝힌 바 있다.
