경찰 ‘김경 측 PC’서 與인사 녹취 다수 확보… 공천헌금 수사 확대

金의 정책지원관이 사용하던 PC
‘현역 의원에 금품-청탁’ 여부 분석중
金측 “보선 관련 금품 건넨적 없어
선관위 신고자 무고 혐의로 고소”
‘1억 공천 헌금’ 의혹의 핵심 인물인 김경 서울시의원과 여권 인사들의 대화 녹취가 다수 담긴 PC를 경찰이 확보했다. 더불어민주당에서 제명된 강선우 의원 외에도 다른 민주당 현역 의원에게 금품 전달을 모의하는 녹취가 확보되면서 수사도 확대될 것으로 보인다. 핵심은 김 시의원이 2023년 10월 강서구청장 보궐선거 출마를 위해 ‘현역 시의원 배제’ 기준을 바꿔 달라고 현직 의원 등에게 금품을 동반한 청탁을 했는지 여부다.
● ‘현역 의원에 금품 전달 논의’ 등 녹취 분석
22일 서울시의회와 경찰 등에 따르면 서울경찰청 공공범죄수사대는 전날 시의회로부터 김 시의원의 정책지원관이 사용하던 PC를 임의 제출받아 정밀 분석 중이다. 시의원 정책지원관은 국회의원의 보좌진처럼 시의원의 의정 활동을 지원한다. 이 PC에는 강서구청장 보궐선거에 후보자로 출마하려던 김 시의원이 전직 시의원 등과 함께 금품을 전달할 대상을 물색하고 전달 방식을 상의하는 내용 등 여권 인사와의 대화 녹취가 여러 건 담긴 것으로 알려졌다.
특히 경찰은 김 시의원이 현직 의원에게 구청장 출마 허용 청탁과 함께 돈을 건네려 했는지 분석 중이다. 김 시의원과 전직 시의원 등과의 대화 녹취에는 현역 의원 여러 명이 거론됐는데, 그중엔 공천에 영향력을 행사할 수 있는 의원도 있는 것으로 전해졌다. 당시 민주당은 구청장 보궐선거 공천에서 현직 시의원을 배제하는 방침을 세운 상태였다. 녹취에 언급된 한 여당 의원은 김 시의원에게 ‘좋은 이야기 많이 들었다’는 등의 문자도 보낸 것으로 알려졌다. 그러나 해당 의원은 이날 통화에서 “나는 김 시의원에게 공천 불가를 통보하는 당사자였는데 돈을 받았을 리가 있느냐”며 의혹을 부인했다.
김 시의원은 2018년 지방선거에서 비례대표로 서울시의회에 입성해 2022년 재선했다. 지역 정가에선 그가 선거 때마다 공천 등에 영향을 미칠 수 있는 당직자 등을 통해 금품 전달을 상의했다는 얘기가 계속 나오고 있다. 지난해 관보에 따르면 김 시의원의 재산은 65억 원이다.
문제의 PC는 서울시의회 정책지원관실에 있던 것이다. 당초 경찰은 11일 시의회 압수수색 때 김 시의원 사무실에 대해서만 영장을 발부받아 정책지원관실 PC는 압수하지 않았다. 하지만 19일 서울시선거관리위원회로부터 ‘김 시의원이 민주당 현역 의원에게 금품을 전달하는 방안을 논의했다’는 녹취록과 신고를 이첩받은 뒤 출처를 파악하는 과정에서 해당 PC의 존재를 파악했다.
김 시의원이 강 의원 외에 다른 민주당 의원에게 금품을 전달했을 수 있다는 의혹에 대해 김 시의원 측은 이날 “구청장 보궐선거와 관련하여 누구에게도 어떤 명목으로든 금품을 제공한 사실이 전혀 없다”며 “(보궐선거) 당시 경쟁 후보자가 김 시의원이 도덕적으로 문제가 있는 것처럼 유도성 질문을 해 공천에서 배제하는 데 이용하려 했던 것으로 보인다”고 주장했다. 김 시의원 측은 신고자를 무고 혐의로 고소할 방침이다.
● 김병기 부인 피의자로 조사
한편 경찰은 이날 민주당에서 제명된 김병기 전 원내대표의 부인 이모 씨가 전직 동작구의원 2명으로부터 3000만 원을 받았다는 의혹 등과 관련해 이 씨를 피의자 신분으로 불러 조사했다. 이 씨는 2020년 총선을 앞두고 당시 동작구의원이었던 전모 씨 부부와 식사하며 “선거 전에 돈이 필요하다”는 취지로 금품을 요구한 혐의를 받는다. 전 씨는 “이 씨에게 500만 원을 줬더니 ‘구정 선물로는 너무 많고 공천 헌금으로는 적다’며 돌려줬다”고 주장했다. 이 씨는 이날 조사실로 들어서며 ‘공천 헌금을 받은 사실을 인정하느냐’ 등 취재진 질문에 답변하지 않았다. 경찰은 또 이날 김 전 원내대표 차남의 숭실대 계약학과 편입과 관련해 취업 청탁을 들어준 것으로 지목된 기업을 압수수색했다.
