교수신문 선정 올해의 사자성어는 ‘변동불거(變動不居)’

교수들이 선정한 2025년 올해의 사자성어는 ‘변동불거(變動不居)’였다. ‘세상이 잠시도 멈추지 않고 끊임없이 흘러가면서 변한다’는 의미다.
8일 교수신문이 전국 대학교수 766명을 대상으로 실시해 발표한 설문조사 결과에 따르면 응답자 33.94%(260명)가 올해의 사자성어로 ‘변동불거’를 택했다.
이 사자성어를 추천한 양일모 서울대 자유전공학부 교수는 “대통령 탄핵과 조기 대선, 정권 교체, 여야의 극한 대립, 법정 공방, 고위 인사들의 위선과 배신을 목도했다”며 “대외적으로는 미·중 신냉전, 세계 경제의 혼미, 인공지능(AI) 혁신에 대한 기대와 불안이 교차하고 있다”고 말했다. 한국 사회가 거센 변동의 소용돌이 속에 놓여 있으며, 미래가 불확실한 시대에 안정과 지속 가능성을 고민해야 한다는 시대적 메시지를 상징한다는 설명이다.
2위는 ‘하늘의 뜻은 일정하지 않다’는 뜻의 ‘천명미상(天命靡常)’으로, 응답자 중 26.37%(202명)가 선택했다. 김승룡 부산대 한문학과 교수는 “하늘은 특정한 단체, 사람에게 특별한 대우를 하는 일은 없고 오직 덕이 있는 사람과 단체를 도와준다는 뜻”이라며 “권력을 가진 이든 그렇지 않은 이든 사회와 생활의 기준을 어디에 두어야 할 것인지를 보여주는 말”이라고 설명했다.
3위는 ‘추지약무(趨之若鶩)’가 차지했다. ‘오리 떼처럼 우르르 몰려다닌다’는 뜻으로, 응답자 20.76%(159명)의 지지를 받았다. 양 교수는 “대통령 탄핵에서 조기 대선, 정권 교체에 이르는 과정에서 정치적 진영이 극단적으로 분열되고, 여론이 하루 만에 급변하는 ‘쏠림의 시대’를 보여줬다”고 진단했다.
경제적으로도 부동산, 주식, 코인, 2차 전지, AI 테마 투자 등 단기간 이익을 좇는 투기적 군중심리가 반복됐다며 정치·경제·학문 모든 영역에서 군중적 쏠림과 불균형이 심화된 점을 상징한다고 설명했다.
이밖에 ‘입에는 꿀을 담고 배에는 칼을 지니고 있다’는 뜻의 구밀복검(口蜜腹劍)이 4위를(10.31%·79명), ‘강자에게 약하고 약자에게 강하다’는 뜻의 강약약강(強弱弱強)이 5위(8.62%·66명)를 차지했다.
