‘배구여제’ 김연경 “인쿠시, 꿈 펼칠 무대로 가서 긍정적”

8일 체육기자의 날 행사에서 수상
‘신인감독 김연경’으로 많은 사랑받아
‘제자’ 인쿠시에게 “지금부터가 시작”
체육기자들이 뽑은 2025년 올해의 선수상을 받은 여자 배구 ‘전설’ 김연경(37·은퇴)이 여자 프로배구 정관장으로 향한 ‘제자’ 아웃사이드 히터 인쿠시(20·몽골)에게 응원 메시지를 전했다.
한국체육기자연맹은 8일 서울 한국프레스센터에서 개최되는 체육기자의 날 행사를 진행, 김연경은 이 자리에서 올해의 선수상을 수상했다.
수상 후 취재진을 만난 김연경은 “선수로서 마지막인 올해 선수상을 수상하게 돼 영광스럽다”며 “선수로는 이제 마무리하겠지만, 앞으로 후배 선수들, 또 배구와 스포츠 발전을 위해 의미 있는 일들을 할 수 있도록 노력하겠다”고 소감을 전했다.
김연경은 2024~2025시즌 6개 구단이 준비한 은퇴 투어 행사와 지난 5월18일 자신이 만든 초청 이벤트 경기인 KYK인비테이셔널을 통해 약식 은퇴를 치렀다. 그리고 10월18일 친정팀 흥국생명이 마련해 준 공식 은퇴식에 참석해 정든 코트를 떠났다.
김연경은 “은퇴는 4월 이후였기에 많은 분들이 보셨다시피 배구 관련해서 방송했고 재단도 운영하고 있으며, 스포츠 관련된 일도 하고 있어 여러 가지로 바쁘게 보내고 있다”고 전했다.
김연경은 최근 ‘신인감독 김연경’이라는 예능 프로그램을 통해 엄청난 사랑을 받았다.
연예대상을 노리냐는 물음에 그는 “전혀 기대도 안 하고 있다. 내가 기대하고 있는 건 인쿠시나 표승주가 커플상을 받는 그런 건 좀 기대하고 있다”며 “우리 프로그램이 이제 많은 분한테 사랑받았기에 프로그램상은 받았으면 좋겠다. 이건 내 개인적인 생각”이라고 답했다.
마침 이 프로그램에서 사제의 연을 맺은 ‘제자’ 인쿠시가 이날 정관장의 2025~2026시즌 아시아쿼터 선수로 발탁됐다.
정관장은 이번 시즌을 앞두고 지난 4월 아시아쿼터 선수로 태국 출신의 위파위를 지명했지만, 현재까지 회복이 지연되며 코트 복귀 시점이 불투명한 가운데 팀 분위기의 반전을 위해 인쿠시를 영입하기로 결정했다.
김연경은 “(미리) 이야기를 나눠서 대충 짐작은 하고 있었는데 결과적으로 너무 잘 됐다. 이제 본인들이 꿈을 펼칠 수 있는 그런 무대로 간다는 건 너무 긍정적이라고 생각한다”며 “지금에 그치지 않고 (프로에) 가서도 좀 좋은 모습을 보여드려야 한다고 생각한다. 최선을 다했으면 좋겠고, 그걸로 인해 또 많은 분이 응원해 주실 거라고 생각한다. 힘을 받아서 잘했으면 좋겠다”고 말했다.
이어 “아무래도 아시아쿼터 선수기에 경쟁이 심했던 거로 알고 있다. 초반 첫 번째 지명이 되지 못했지만, 두 번째로 시즌 중에 영입됐기에 가서 최선을 다해 좋은 모습을 보여드리는 게 중요하다고 생각한다”며 “지금부터가 시작이다. 경쟁에서 살아남아서 계속 열심히 해줬으면 좋겠다”고 덧붙였다.
‘신인감독 김연경’ 프로그램의 높은 시청률 덕에 V-리그 시청률도 많이 올랐다고 한다.
김연경은 “안 그래도 내가 은퇴한 이후 배구 걱정을 좀 하기는 했는데, 걱정을 안 해도 될 만큼 좋은 시청률을 유지하고 있는 것 같다”며 “더욱더 많은 팬이 우리 배구에 관심을 많이 가져줄 거로 기대한다”고 말했다.
예능 프로그램 속 배구 감독이 아닌 ‘프로팀’ 감독 김연경을 보고 싶다는 목소리도 커졌다.
이에 김연경은 “방송이기는 했지만 감독 역할을 하면서 정말 쉽지 않은 자리라는 생각이 들었다. 또 내가 은퇴하고 몇 개월 안 됐기에 아직은 어떤 일을 하고 싶은지, 어떤 길로 가고 싶은지에 대해선 확실하게 정해지지 않았다. 뭔가 기회가 여러 가지로 있다고 하면, 모든 걸 다 시도해 보고 경험해 보면 좋겠다고 생각하고 있다”고 답했다.
또 ‘리틀 김연경’, ‘제2 김연경’ 수식어가 붙는 후배들에 대해선 “그런 수식어가 붙는 선수가 나온다는 것 자체가 좋은 것 같다”며 “계속해서 유소년 지원 사업에 관심이 있었기에 그런 걸 지원해주고 있다. 계속 기회를 주고 도움이 될 수 있도록 계속 노력하겠다”고 말했다.
