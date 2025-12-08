“딸 2명 있으면 돈 준다”…7조 들인 베트남 ‘인구 프로젝트’

베트남 정부가 심각한 출생 성비 불균형 문제에 맞서 대규모 재정 투입과 강력한 법적 규제를 동시에 추진 중이다.
5일 VN익스프레스 등 현지 매체에 따르면, 베트남은 남아선호 문화와 낮은 출산율로 인해 성비 불균형이 심하다. 전문가들은 베트남은 2034년 결혼 적령기 남성이 여성보다 150만 명 초과될 것이라고 예측했다.
당국은 위기 극복을 위해 약 7조 원(125조 동) 규모의 대규모 인구 프로그램 예산을 배정할 계획이다. 2035년까지 성비를 자연 성비 수준으로 낮추는 것이 목표다.
● 태아 성별 고지하는 의사 ‘면허 박탈’
보건부는 인구법 초안에서 농촌 등 취약 계층 중 딸만 둘인 가정에 현금이나 현물을 지원하는 인센티브 정책을 제시했다. 이는 경제적 지원으로 여성의 가치를 높이고 성별 선택을 막으려는 의도다.
불법적인 성별 선택 관행 근절을 위해 법적 제재도 대폭 강화했다. 보건부는 태아 성별 정보를 임부에게 고지하는 의료 행위에 대해 의사 면허를 박탈하도록 처벌 규정을 강화하는 방안을 검토 중이다.
또 불법 성별 선택 시술을 할 경우 최대 약 558만 원의 벌금이 부과될 예정이다. 당국은 재정적 인센티브와 법적 강제력을 동원, 인구 구조의 균형 회복에 총력을 기울이고 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0