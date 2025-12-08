김건희 특검, ‘도이치 주가조작’ 공범 이준수 구속기소

김건희 특검(특별검사 민중기)은 8일 도이치모터스 주가조작 의혹 공범인 이준수 씨를 구속 상태로 재판에 넘겼다. 이 씨는 김건희 여사에게 건진법사 전성배 씨를 소개한 것으로 알려진 김 여사의 측근 중 한 명이다.
특검은 이날 언론 공지를 통해 “특검은 금일 오후 도이치모터스 주가조작 사건과 관련해 이 씨를 자본시장법 위반으로 구속기소했다”고 밝혔다. 이 씨는 권오수 전 도이치모터스 회장과 이종호 전 블랙펄인베스트 대표, 김 여사 등과 순차 공모해 2012년 9월 11일부터 같은해 10월 22일까지 도이치모터스 주가를 조작하는 범행을 벌여 1300여만 원의 부당 이익을 취득한 혐의를 받는다.
이 씨는 특검 수사망을 피해 장기간 잠적하다가 지난달 20일 충북 충주시에서 체포됐다. 법원은 체포 이틀 만인 22일 “증거를 인멸할 염려와 도망할 염려가 있다”며 이 씨에 대한 구속영장을 발부했다.
특검은 이 씨와 김 여사가 긴밀하게 연락을 주고받은 메시지를 다수 확보한 것으로 알려졌다. 최근 김 여사 재판에서는 이들이 주고받은 메시지 일부 내용이 공개됐었다. 이 씨가 2012년 10월경 김 여사에게 “난 진심으로 네가 걱정돼서 할 말 못 할 말 못 하는데 내 이름을 다 노출하면 뭐가 돼. 도이치는 손 떼기로 했어”라고 하자 김 여사는 “내가 더 비밀 지키고 싶은 사람이야”라고 답했다.
또 지난해 서울중앙지검 반부패수사2부가 도이치모터스 주가조작 사건을 수사했을 당시 이 씨가 김 여사 명의 계좌를 관리한 사실이 있는 것으로 드러나기도 했다.
