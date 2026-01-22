“청담동 성형외과 때문에 김밥+커피 50만원”…무슨일?

배달 플랫폼 ‘50만 원 김밥’의 원인이 된 성형외과가 “임직원 관리 부족에 대한 책임을 통감한다”며 사과했다.
서울 강남구의 한 성형외과는 홈페이지에 사과문을 올려 “쿠팡이츠 주문 및 환불과 관련해 당사 직원의 부적절한 행동으로 물의를 일으킨 점 깊이 사과드린다”고 밝혔다.
이어 “해당 업체 측과 소통해 사과의 뜻을 전달했고, 업체 측의 입장과 요청사항을 경청했다”며 “업체 측에 추가적인 부담이 되지 않도록 신중하게 대응하겠다”고 전했다.
또 “향후 내부 관리 체계를 점검하고 교육을 강화해 재발 방지에 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.
앞서 쿠팡이츠에는 김밥 한 줄과 커피 한 잔의 가격을 50만 원으로 책정한 메뉴가 등장해 눈길을 끌었다.
메뉴 설명란에는 “청담동 OO성형외과에서 김밥을 취식한 뒤 지속적으로 환불과 주문을 반복해 시간과 비용과 정신적 부담이 커 김밥을 판매하지 않기로 했다”는 안내가 적혀있다.
다만 주소가 노출되는 다른 플랫폼에서는 판매한다고 전했다.
이 사연은 하루 만에 조회수 14만 회를 넘어섰고, 소셜미디어와 온라인 커뮤니티 전반으로 빠르게 확산되며 공분을 일으켰다.
