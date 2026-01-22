李 “혼란 가중시키면 개혁이라 할수 없어”…검찰개혁 논란 겨냥?

이 대통령이 언급한 개혁 과제 중에는 검찰 개혁의 후속 작업도 포함돼 있다. 최근 더불어민주당 내에서는 중대범죄수사청(중수청)법·공소청법 내용을 놓고 논쟁이 벌어지고 있다. 특히 ‘공소 제기·유지’ 역할을 맡을 공소청 검사에게 보완수사권을 줘야 하는지 여부에서 의견이 갈린다.

이재명 대통령이 22일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에 입장하고 있다. 2026.01.22. 뉴시스

이 같은 이 대통령의 발언은 민주당 강경파와는 차이가 있다. 민주당 정청래 대표는 유튜브에서 보완수사권에 대해 “폐지하고 보완수사요구권만 주면 된다”고 했다. 이와 관련해 이 대통령은 “논쟁이 두려워서 검사의 모든 권력을 완전하게 뺏는 방식으로 해놓으면 나중에 책임을 어떻게 질 것이냐”고 했다.