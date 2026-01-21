‘李대통령-강훈식, 사랑하는 사이’ 표현에…李 답변은?

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견을 마치고 기자들과 인사를 하고 있다. 2026.01.21. 뉴시스

취재진은 이 대통령에게 “우상호 전 청와대 정무수석, 김병욱 전 청와대 정무비서관 등을 필두로 지방선거에 출마하려는 청와대 참모진의 이탈이 시작됐다”며 “국민도 그렇고 많이 관심을 가질 것 같은 부분이 대전 충남이 통합되면 여권 내에서 어떤 후보군이 나올 것이냐일 것”이라고 했다.