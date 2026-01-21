‘李대통령-강훈식, 사랑하는 사이’ 표현에…李 답변은?

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견을 마치고 이동하고 있다. 2026.01.21. 뉴시스
이재명 대통령이 21일 신년 기자회견에서 ‘강훈식 대통령비서실장과 서로 사랑하는 사이’라는 표현이 쓰인다는 지적에 대해 “저는 제 아내를 사랑한다”고 말했다.

이 대통령은 이날 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 “언제 사랑하는 사이로 (알려졌나)”라며 “징그러워, (강 실장과 사랑하는 사이는) 아니다”라고 말했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견을 마치고 기자들과 인사를 하고 있다. 2026.01.21. 뉴시스
취재진은 이 대통령에게 “우상호 전 청와대 정무수석, 김병욱 전 청와대 정무비서관 등을 필두로 지방선거에 출마하려는 청와대 참모진의 이탈이 시작됐다”며 “국민도 그렇고 많이 관심을 가질 것 같은 부분이 대전 충남이 통합되면 여권 내에서 어떤 후보군이 나올 것이냐일 것”이라고 했다.

이어 “제가 30대인데 주변에 대통령을 지지하는 친구들 얘기를 들어보면, 그 친구들이 ‘대통령과 강 실장의 사이를 서로 사랑하는 사이’라고 표현을 하더라”며 “(청와대) 참모진의 지방선거 출마가 대통령의 국정 운영에 득이 된다고 생각하시는지, 사랑하니까 (강 실장을) 떠나보내실 수 있는지 궁금하다”고 했다.

이재명 대통령이 21일 청와대 영빈관에서 열린 신년 기자회견에서 취재진 질문에 답변하고 있다. 2026.1.21/뉴스1
이에 이 대통령은 “저는 제 아내를 사랑한다”며 “우상호 등은 이탈을 한 게 아니고 자기 역할을 충분히 하고 자기 길을 찾아가는 것”이라고 했다.

이어 이 대통령은 “우리가 꼭 같이 가야 되는, 떨어지면 안 되는 관계는 아니다”라며 “이탈은 아닌 것 같다”고 했다.

또 이 대통령은 우 전 수석에 대해 “그분도 그분의 삶이 있는 것이고, 정무수석으로서의 역할을 충분히 잘했다”며 “후임은 후임대로 자기 역할을 잘할 것”이라고 했다.

그러면서 이 대통령은 “어떤 사람이 어떤 정치적 선택을 하는가 하는 것은 제가 이래라저래라 할 수도 없다”며 “전혀 예측 불능”이라고 했다.

이 대통령은 “정치는 개구리처럼 어디로 뛸지 알 수 없다”라며 “상황은 어떻게 될지 알 수 없다”고 했다.

이 대통령은 “저로서는 지금 제가 맡은 역할을 열심히 할 것”이라며 “우리 참모들도 자기 역할을 마지막 순간까지 최선을 다해 주길 기대한다”고 했다.

정봉오 기자 bong087@donga.com
