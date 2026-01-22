만원 지폐에 엑소 얼굴이?…‘페이크머니’ 깜박하면 속는다

지난해 화폐 유통 과정에서 발견된 위조지폐가 100장 아래로 떨어졌다. 지폐 자체를 정교하게 위조하는 범죄는 줄었지만, 이벤트용 ‘가짜돈’을 진짜처럼 사용하는 사례가 늘고 있어 주의가 요구된다.
22일 한국은행이 발표한 ‘2025년 중 위조지폐 발견 현황’에 따르면, 지난해 발견된 위조지폐는 모두 98장으로 집계됐다. 147장이었던 전년보다 33.3% 줄어든 수치다.
위조지폐 발견 건수는 2017년까지 1000장을 웃돌았지만 이후 꾸준히 감소해 왔다. 2023년에는 197장, 2024년에는 147장이었으며, 지난해 처음으로 두 자릿수로 내려왔다.
권종별로 보면 5000원권이 35장으로 가장 많았다. 이어 1만원권 28장, 5만원권 24장, 1000원권 11장 순이었다.
● 20년 전 사건 ‘77246’ 위조 지폐 아직도 발견
이 가운데 5000원권 33장은 동일한 기번호 ‘77246’가 찍힌 구권 위조지폐로 확인됐다. 기번호는 지폐 한 장마다 부여되는 제조 일련번호로, 같은 번호가 두 장 이상 발견될 경우 위조 가능성이 매우 높다.
해당 기번호는 2005년 발생한 국내 위조지폐 사건에서 등장했다. 당시 컴퓨터 디자인을 전공한 김모 씨는 구 5000원권을 대량으로 위조해 시중에 유통시켰다. 위조 규모는 약 5만 장으로, 금액으로는 2억5000만 원에 달했다.
김 씨는 복사기를 이용해 지폐의 앞뒤를 인쇄한 뒤, 은색 종이에 인쇄한 율곡 이이 초상을 끼워 넣는 방식으로 위조지폐를 제작했다. 이 지폐는 일반인이 육안으로 식별하기 어려웠다는 점이 당시 수사에서 확인됐다.
범인이 검거된 이후 해당 위조지폐의 적발 건수는 급격히 줄었다. 다만 워낙 대량으로 유통된 탓에 일부는 회수되지 않은 채 현재까지도 발견되고 있다.
● 위조 대신 ‘페이크머니’…새로운 혼선 요인으로
한국은행은 최근 지폐 자체를 정교하게 위조해 유통하려는 시도는 크게 줄었지만, 온라인에서 쉽게 구매할 수 있는 ‘페이크머니’를 진짜 지폐처럼 사용하는 사례는 늘고 있다고 설명했다. 기념일 이벤트나 저축 챌린지용으로 판매되는 페이크머니가 진권 사이에 섞여 사용되면서 혼선을 빚는 경우가 적지 않다는 것이다.
2017년 한 학교 매점에서 가수 이승환의 공연에 사용됐던 기념용 지폐가 실제 화폐처럼 쓰인 사례가 언론 보도로 이어지기도 했다. 이에 이승환은 직접 SNS에 “자수하시길”이라는 글과 사진을 공개한 적이 있다.
최근 SNS에서는 제주도에서 한 관광객이 아이돌 그룹 엑소 멤버의 얼굴이 그려진 지폐를 사용하고 있다는 글이 확산되며 주의를 요구하는 목소리가 나오기도 했다.
● 현금 받을 땐 ‘빛·기울기·촉감’ 확인이 기본
1만원권은 흰 여백을 빛에 비췄을 때 세종대왕 초상이 나타나야 하며, 네모난 홀로그램을 기울이면 우리나라 지도와 태극, 숫자 ‘10000’, 사괘 문양이 각도에 따라 바뀌어 보여야 한다. 인물 초상과 문자·숫자 부분에서는 오돌토돌한 촉감도 느껴져야 정상이다.
5만원권 역시 숨은 그림으로 신사임당 초상이 확인돼야 한다. 띠형 홀로그램을 기울이면 지도와 태극, 사괘 문양이 번갈아 나타나며, 노란색 영역 옆 입체형 부분 노출 은선을 움직였을 때 태극무늬가 함께 움직이는지도 주요 판별 기준으로 꼽힌다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
