교사가 학원강사에 수능모의평가 사전유출…46명 송치

수능 모의고사 문제지 및 해설지가 SNS를 통해 유출됐다고 경찰이 22일 밝혔다. 서울경찰청 광역수사단 반부패수사대 제공

또 A 씨와 학원 강사들은 2019년 6월부터 2025년 6월까지 14차례 시행된 수능 모의평가의 문제 공개 시점 이전에 문제지를 유출·유포한 것으로 경찰은 봤다.