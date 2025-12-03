6차 누리호에 달-소행성 촬영-사이버보안 위성 싣는다

한국형 발사체 누리호(KSLV-Ⅱ)가 27일 새벽 전남 고흥군 나로우주센터에서 4차 발사를 맞아 우주로 날아오르고 있다. 차세대중형위성 3호(1기)를 비롯해 큐브위성 12기 등 총 13기의 위성을 실은 누리호는 오로라를 비롯한 우주환경 관측부터 항암제 연구 등 우주 바이오 실험까지 다양한 임무를 추진한다. 2025.11.27 뉴스1
2027년 누리호 6차 발사에는 소행성 ‘아포피스’ 탐사와 국가 사이버보안 기술 검증 등을 위한 큐브위성이 우주로 향한다.

우주항공청은 누리호 6차 발사에 탑재할 부탑재위성 6기를 선정했다고 3일 밝혔다. 이번에 선정된 위성은 3U(유닛, 1U는 가로·세로·높이 10㎝), 6U, 27U 크기 위성이다. 27U 큐브위성은 심우주 탐사용 궤적연구를 위해 지구 저궤도에서 고도 3만6000㎞ 지구 동기궤도(GSO)까지 궤도를 변경하고, 달과 소행성 아포피스 촬영을 수행하는 한국항공우주연구원의 ‘심우주탐사용 시연기’가 선정됐다.

6U 위성으로는 국가용 사이버보안 기술 및 실험을 검증하는 국가보안기술연구소 ‘K-STAR’와 사관생도 교육 목적의 공군사관학교 ‘KAFASAT-2’가 선정됐다. 이외에도 인공지능(AI) 온보드 데이터 처리기술 확보와 자율 비행 알고리즘 검증을 목적으로 하는 광주광역시 ‘GAIMSat-1’과 재난 위험 조기탐지 및 우주·AI 인재 양성이 목적인 국민대 ‘KMU ET-02’도 선정됐다. 3U 위성으로는 순천만 국가정원과 습지 촬영, 등을 목적으로 하는 전남 순천시 ‘순천샛-1’이 선정됐다.

누리호 6차 발사에는 주탑재위성으로 초소형 군집위성 7~11호기가 실린다. 또 항우연이 개발 중인 국산 소자부품 검증위성 3호와 한국과학기술원(KAIST) 인공위성연구소의 ‘능동제어위성’이 함께 탑재돼 총 13기가 우주로 향할 예정이다.
장은지 기자 jej@donga.com
