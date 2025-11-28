민간 우주시대로 솟구치다

누리호, 첫 민간 주도 4차 발사 성공
한화에어로, 조립∼발사 전 과정 총괄… 1∼3차 땐 항우연 주관-민간은 보조
첫 야간 발사… 위성 13기 궤도 안착
李 “대한민국 우주개발 역사 새 장”
“5, 4, 3, 2, 1, 누리호가 발사됐습니다.”
27일 오전 1시 13분 전남 고흥군 나로우주센터. 국내 독자 기술로 개발된 한국형 발사체 누리호의 4차 발사를 알리는 목소리가 울리자 일제히 환호성이 터져 나왔다. 시민들의 성원 속에 어두운 하늘을 가르며 날아간 누리호는 1단과 위성이 탑재된 3단을 감싸고 있던 페어링, 2단을 차례로 분리한 뒤 주탑재 위성인 ‘차세대 중형 위성 3호’를 성공적으로 사출했다. 이어 나머지 12기의 위성들도 순차적으로 내보냈다. 오전 1시 55분 남극세종기지 지상국에서 차세대 중형 위성 3호와 첫 교신까지 성공하자 우주항공청은 오전 2시 40분 누리호 4차 발사가 성공했음을 공식적으로 발표했다.
누리호는 앞서 1∼3차 발사 때는 한국항공우주연구원이 제작과 발사 과정을 주관했다. 그런데 이번 4차 발사는 처음으로 민간 기업인 한화에어로스페이스가 조립 등 제작 총괄을 맡았다. 이제 한국도 미국처럼 민간 주도로 우주 개발에 나서는 ‘뉴 스페이스’ 시대가 열린 것이다. 진정근 KAIST 항공우주공학과 교수는 “이번 발사는 발사체 신뢰성 확보와 민간 기술 이전이라는 두 가지 측면에서 중요한 의미가 있다”며 “기업이 자체적으로 기술을 내재화해 향후 민간 주도의 발사체 개발 가능성을 보였다는 점에서 의미가 크다”고 했다.
누리호 4차 발사는 첫 야간 발사였다. 발사 직전 전원과 연료 공급을 하는 ‘엄빌리컬 타워’의 센서 신호 이상이 발생해 당초 예정했던 발사 시각인 0시 55분에서 오전 1시 13분으로 일정이 18분가량 늦어졌지만 발사는 차질 없이 이뤄졌다. 박종찬 한국항공우주연구원 한국형발사체고도화사업단장은 “야간 발사가 기술적으로 더 어려운 것은 아니지만, 발사 인력들의 집중력이 떨어지는 게 가장 우려스러운 지점이었다”며 “이를 대비하기 위해 사전에 여러 차례 실전 훈련을 했다”고 말했다. 누리호는 내년 5차 발사, 2027년 6차 발사가 예정돼 있다.
발사 결과 브리핑에 나선 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관은 “대한민국이 독자적인 우주 수송 능력을 갖췄음을 다시 한번 입증했다”며 “정부와 민간 기업, 국가연구소가 하나의 팀이 돼 수행한 최초의 민관 공동 발사”라고 강조했다. 이재명 대통령도 이날 “대한민국 우주 개발 역사의 새로운 장을 연 순간”이라고 평가했다.
댓글 0