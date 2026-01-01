엔비디아 찾은 과기부 차관… R&D센터 국내설립 공감대

류제명 과학기술정보통신부 2차관이 엔비디아와 오픈AI 미국 캘리포니아 본사를 방문해 인공지능(AI) 정책 관련 글로벌 협력 강화 방안을 논의했다.
11일 과기정통부에 따르면 류 차관은 엔비디아 샌타클래라 본사를 찾아 제이 푸리 수석 부사장과 첨단 그래픽처리장치(GPU)의 국내 공급 상황을 점검했다. 과기정통부는 양측이 엔비디아 연구개발(R&D)센터를 한국에 조속히 설립할 필요성에도 공감대를 형성했다고 전했다. 또 AI 스타트업 지원을 위해 운영 중인 한국의 ‘K디지털 그랜드 챔피언십’과 엔비디아의 ‘인셉션 스타트업 그랜드 챌린지’를 연계해 효과를 높이는 방안도 논의했다.
이어 류 차관은 샌프란시스코의 오픈AI 본사를 방문해 크리스 리헤인 최고글로벌대외협력책임자(CGAO)와 면담했다. 과기정통부와 오픈AI는 지난해 10월 1일 체결한 양해각서(MOU)를 바탕으로 워킹그룹을 구성해 협력을 확대하고 있다.
이번 방문은 지난해 10월 이재명 대통령이 젠슨 황 엔비디아 대표와 샘 올트먼 오픈AI 대표를 각각 만난 이후, 과기정통부가 양사와 논의해 온 AI 협력을 한 단계 더 발전시키기 위해 추진됐다.
한편 류 차관은 미국 내 한인 벤처투자자와 스타트업이 설립한 비영리단체인 ‘UKF 82’ 스타트업 서밋에도 참석해 우리나라의 AI 정책 방향을 발표하면서 한인 창업자를 격려했다.
