엔비디아 찾은 과기부 차관… R&D센터 국내설립 공감대

첨단 GPU 공급 상황 점검
AI스타트업 지원안 등 논의

류제명 과학기술정보통신부 제2차관이 9일(현지시간) 미국 캘리포니아주에 위치한 엔비디아 본사를 방문했다. 과학기술정보통신부 제공
류제명 과학기술정보통신부 2차관이 엔비디아와 오픈AI 미국 캘리포니아 본사를 방문해 인공지능(AI) 정책 관련 글로벌 협력 강화 방안을 논의했다.

11일 과기정통부에 따르면 류 차관은 엔비디아 샌타클래라 본사를 찾아 제이 푸리 수석 부사장과 첨단 그래픽처리장치(GPU)의 국내 공급 상황을 점검했다. 과기정통부는 양측이 엔비디아 연구개발(R&D)센터를 한국에 조속히 설립할 필요성에도 공감대를 형성했다고 전했다. 또 AI 스타트업 지원을 위해 운영 중인 한국의 ‘K디지털 그랜드 챔피언십’과 엔비디아의 ‘인셉션 스타트업 그랜드 챌린지’를 연계해 효과를 높이는 방안도 논의했다.

이어 류 차관은 샌프란시스코의 오픈AI 본사를 방문해 크리스 리헤인 최고글로벌대외협력책임자(CGAO)와 면담했다. 과기정통부와 오픈AI는 지난해 10월 1일 체결한 양해각서(MOU)를 바탕으로 워킹그룹을 구성해 협력을 확대하고 있다.

이번 방문은 지난해 10월 이재명 대통령이 젠슨 황 엔비디아 대표와 샘 올트먼 오픈AI 대표를 각각 만난 이후, 과기정통부가 양사와 논의해 온 AI 협력을 한 단계 더 발전시키기 위해 추진됐다.

한편 류 차관은 미국 내 한인 벤처투자자와 스타트업이 설립한 비영리단체인 ‘UKF 82’ 스타트업 서밋에도 참석해 우리나라의 AI 정책 방향을 발표하면서 한인 창업자를 격려했다.

