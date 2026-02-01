LGU+ 차세대 AI데이터센터 베일 벗는다

내달 스페인 MWC서 전략 공개
‘원 LG’ 그룹 역량 총결집 승부수
LG전자와 협업 액체냉각 선보여
LG유플러스가 다음 달 2일 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 정보통신기술(ICT) 전시회 ‘MWC 2026’에서 세계적인 수준의 인공지능 데이터센터(AIDC) 전략을 공개한다. 계열사 역량을 결집한 ‘원(ONE) LG’를 바탕으로 전력·냉각·운영 전 영역을 아우르는 차세대 AIDC를 선보인다는 계획이다.
LG유플러스는 수도권 최대 규모로 2027년 준공을 목표로 건립 중인 ‘파주 AIDC’에 적용될 최신 기술과 차세대 운영 전략을 MWC 2026에서 공개한다고 24일 밝혔다. LG유플러스는 파주 AIDC를 기점으로 AI 연산을 처리하는 AI 컴퓨팅 인프라를 단계적으로 확장할 계획으로 여기에는 그룹사 기술과 역량을 집중시킨다는 구상이다.
우선 AIDC 발열 문제 해결을 위해 LG전자와 협업한 ‘D2C(Direct to Chip)’ 액체 냉각 솔루션을 선보인다. 그래픽처리장치(GPU) 칩에 금속판을 부착하고 액체를 순환시켜 열을 직접 제거하는 방식으로, 자체 실증 결과 기존 공기 냉각 대비 에너지 효율이 약 24% 개선됐다.
액체 냉각에 필요한 냉각수는 외부 찬 공기를 활용해 전력 소모를 10% 수준으로 줄인 LG전자의 공랭식 ‘프리쿨링 칠러’로 생산한다. 여기에 화재·열폭주 위험을 최소화한 LG에너지솔루션의 고성능 비상전원장치(UPS) 배터리를 도입하기로 했다.
한편 SK텔레콤과 KT는 MWC 2026 부대행사인 ‘4YFN’에 참가해 국내 중소벤처기업의 글로벌 진출을 지원한다. 4YFN은 4년 뒤 MWC 본 전시에 참여할 잠재력을 가진 유망 스타트업을 발굴·육성하는 박람회다.
SK텔레콤은 단독 전시관을 마련해 AI·ESG(환경·사회·지배구조) 분야 유망 스타트업 15개사와의 협업 사례를 소개하고, 유럽 주요 벤처캐피털(VC) 관계자를 초청한 투자유치 설명회도 연다. KT도 ‘상생협력관’을 조성해 12개 중소벤처기업의 유럽 진출을 돕는다. 현지 바이어 초청 수출상담회와 세계이동통신사업자협회(GSMA) 공식 세션 발표 기회를 제공한다.
