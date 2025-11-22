국민은행, 하나銀 이어 신규 주담대 중단… 연말 ‘대출 절벽’ 현실로

하나은행에 이어 KB국민은행도 주택 구입 목적 가계대출(올해 실행분)을 막으면서 연말 ‘대출 절벽’이 현실화되고 있다. 아직 대출 총량 여력이 남은 나머지 시중은행으로 대출 쏠림 현상이 나타날 것이라는 우려도 커지고 있다.
21일 금융권에 따르면 KB국민은행은 22일부터 비대면 채널을 통한 올해 실행 예정인 주택 구입 자금용 주택담보대출(주담대) 신규 접수를 제한하기로 했다. 영업점 등 대면 창구를 통한 신규 접수도 24일부터 막힌다.
다른 은행에서 KB국민은행으로 갈아타는 타행대환 대출(주택담보·전세·신용대출)과 일부 신용대출 상품(KB스타 신용대출 Ⅰ·Ⅱ) 역시 22일부터 중단된다. KB국민은행 관계자는 “연말 가계대출과 기업대출의 적정 비율을 관리하기 위한 조치”라며 “생활안정자금 목적의 주담대와 전세자금대출은 현재도 신청할 수 있다”고 설명했다.
앞서 하나은행도 25일부터 올해 실행 예정인 주담대와 전세대출 신규 접수를 제한하기로 했다. 하나은행은 지난달 20일 모집인 채널을 통한 가계대출(올해 실행분) 신규 접수를 중단했는데 영업점을 통한 신청까지 막히는 셈이다. 다만 비대면 채널을 통한 주담대 접수는 정상적으로 이뤄지고 있다.
신한·우리·NH농협은행은 아직 추가 대출 제한 조치를 내놓지 않고 있다. 하지만 다른 은행들이 잇따라 대출을 조이면서 나머지 은행으로 대출 수요가 몰릴 수 있다는 우려가 나온다. 한 은행권 관계자는 “대출이 쏠린 다음 대응하면 늦을 수 있다”며 “은행들이 총량 관리를 위해 선제적으로 걸어 잠그는 방안을 고민하고 있을 것”이라고 말했다.
앞서 시중은행들이 주담대 모기지신용보험(MCI) 신청을 제한하는 등 대출 문턱을 높이자 대출 수요가 인터넷전문은행(인뱅)으로 옮겨가는 현상도 일찌감치 나타났다. 10·15 부동산 대책 이후 전산화 작업으로 주담대 신규 신청을 막았던 카카오뱅크는 18일 접수를 재개한 뒤 매일 주담대 일일 한도가 소진되고 있다. 지난달 28일 신청 접수를 재개한 케이뱅크 역시 주담대 신규 신청 일일 한도가 빠르게 소진되는 현상이 반복되고 있다.
인뱅이 고신용자들에 대한 금리를 시중은행에 비해 낮게 적용하면서 고신용자 수요가 몰린 것으로 분석된다. 은행연합회에 따르면 주담대를 취급하는 카카오뱅크와 케이뱅크가 9월 신규 취급한 주담대 차주의 평균 신용점수는 971점으로 5대 시중은행의 평균 신용점수(951점)보다 20점가량 높았다.
최근에는 금리마저 오르면서 시중은행 대출 문턱은 더욱 높아지고 있다. KB국민·신한·하나·우리 등 4대 시중은행의 혼합형 주담대 금리는 14일 기준 연 3.93∼6.11% 수준으로 2023년 12월 이후 2년 만에 최고 금리가 6%를 돌파했다.
연말 대출 한파에 주담대 금리까지 오르면서 대출이 절실한 실수요자들만 피해를 떠안게 됐다는 지적도 나온다. 김정식 연세대 명예교수는 “대출 총량 규제가 불가피하다면 실수요자들이 많이 몰리는 지역에 대해서는 토지거래허가지역을 해제하는 등 차등 조치가 필요해 보인다”고 했다.
