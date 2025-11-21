농심, 조용철 신임 대표이사 내정… ‘오너 3세’ 신상열 전무 초고속 부사장 승진

글로벌 경영 전문가 조용철, 농심의 새 수장 내정
농심은 21일 조용철 영업부문장 부사장을 다음 달 1일부로 신임 대표이사 사장으로 내정했다고 밝혔다. 조용철 신임 사장은 내년 3월 정기주주총회의 의결을 거쳐 대표이사로 공식 선임될 예정이다.
삼성 출신 조용철, 국제 경영 경험 바탕으로 글로벌 확장 주도
농심 오너 3세 신상열, 1년 만에 초고속 승진하며 경영 중심으로
이병학·박준 경영진, 고문 역할로 물러나… 세대교체 본격화
조용철 신임 사장은 1962년생으로 1987년 삼성물산에 입사해 글로벌 시장 경험을 축적해 온 전문가다. 삼성전자에서 글로벌 마케팅실과 동남아 총괄 마케팅팀장, 태국 법인장 등을 맡으며 국제 경영의 노하우를 쌓았다.
조 신임 사장은 2019년 농심 마케팅부문장 전무로 입사했다. 2022년에는 부사장으로 승진했으며, 2024년 영업부문장으로 위촉되면서 국내외 영업 전반을 총괄해 왔다.
농심 관계자는 “해외 시장에 대한 풍부한 경험과 현장 감각을 보유한 글로벌 전문가를 대표이사로 선임함으로써, 급변하는 글로벌 추세에 대응하고 국제표준에 맞는 지속 가능한 미래 성장 기반을 구축하겠다는 의지”라고 설명했다.
농심 오너 3세인 신상열 미래사업실장 전무는 내년 1월 1일부로 부사장으로 승진한다. 신상열 부사장은 전무 직책을 취임한 지 1년 만에 초고속 승진을 거듭해 부사장에 오른다.
신상열 부사장은 1993년생으로 신동원 농심 회장의 장남이자 창업주 신춘호 회장의 손자다. 2019년 3월 농심 경영기획실 사원으로 입사했다.
입사 후 신 부사장은 빠른 승진을 이어갔다. 경영기획실 부장을 거쳐 2022년 구매실장 상무로 승진하며 29세의 나이로 농심 역사상 첫 20대 임원이 되기도 했다. 이후 2024년 미래사업실장을 맡았다.
신상열 부사장은 현재 신사업 발굴, 글로벌 전략, 투자 및 인수합병 등 농심의 미래 방향을 총괄하고 있다.
농심은 이번 임원 인사를 통해 글로벌 전문성을 갖춘 경영진 체계를 구축하고, 농심 그룹의 3세 경영 본격화를 추진할 것으로 보인다. 이와 함께 농심은 수십 년간 경영 일선을 이끌어온 이병학 현 대표이사 사장과 박준 농심홀딩스 현 대표이사 부회장을 경영 일선에서 물러나 고문 역할을 하도록 조치했다.
한편 신동원 회장의 장녀이자 신상열 부사장의 누나인 신수정 상무는 이번 임원 인사에서 변동 없이 상품마케팅실장을 그대로 맡는다.
김상준 기자 ksj@donga.com
