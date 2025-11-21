이탈리아 럭셔리 시즈(SEASE), 서울 프레스데이 성료… 23일부터 스키 캡슐 판매

이탈리아 럭셔리 라이프스타일 브랜드 시즈(SEASE)가 서울에서 진행한 프레스데이를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 이번 행사에는 브랜드 창립자 프랑코 로로피아나(Franco Loro Piana)가 직접 방한해 국내 주요 언론과 만나 시즈(SEASE)의 한국 시장 공식 진출을 알리는 의미 있는 자리를 마련했다.
프레스데이는 시즈(SEASE)의 아시아 첫 매장인 현대백화점 무역센터점에서 열렸다. 프랑코 로로피아나는 현장을 찾은 언론 관계자들에게 브랜드가 지향하는 핵심 가치와 향후 비전을 직접 설명하며 한국 시장에 대한 기대를 전했다.
그는 “이번 오픈은 시즈(SEASE)에게 중요한 이정표이자 새로운 성장 여정의 시작”이라며 “한국 시장은 혁신·디자인·지속가능성을 중시하는 수준 높은 소비자가 존재하는 만큼, 시즈(SEASE)의 철학을 깊이 이해할 수 있는 시장”이라고 강조했다.
행사에서는 시즈(SEASE)의 대표 소재인 베이비 캐시미어, 프리미엄 메리노울, 테크니컬 패브릭을 결합한 컬렉션을 선보였고 로로피아나 패밀리가 이어온 소재 혁신의 역사와 이를 기반으로 한 브랜드 정체성이 소개됐다.
프레스데이에 이어 11월 21일과 22일에는 현대백화점 무역센터점 프라이빗 라운지에서 VVIP 고객을 대상으로 시즈(SEASE)의 대표 라인인 스키 캡슐 컬렉션을 선공개하는 프라이빗 트렁크쇼가 열린다. 이번 행사는 사전 초청을 받은 고객만 입장 가능한 비공개 형태로 진행되며 베이비 캐시미어와 기능성 테크니컬 소재를 결합해 완성한 시즈(SEASE)의 하이엔드 스키웨어를 가장 먼저 경험해볼 수 있는 자리가 될 예정이다.
트렁크쇼 이후에는 11월 23일부터 현대백화점 무역센터점 시즈(SEASE) 매장에서 남성·여성 스키 캡슐 컬렉션이 정식으로 판매된다.
