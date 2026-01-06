李대통령, 상하이 당서기 만나 “미세먼지 고민 덜어…매우 감사”

중국을 국빈방문 중인 이재명 대통령과 천지닝 상하이시 당 서기가 6일 상하이 세계회객청에서 열린 만찬 전 사전환담을 하고 있다. 2026.1.6/뉴스1

이 대통령은 “한중 관계가 이번 저의 방중을 통해 완전히 새로운 단계로 발전해 나갈 뿐만 아니라 기존에 있었던 약간의 껄끄러운 부분들이 모두 정리되는 좋은 계기가 될 것 같다”고도 했다.