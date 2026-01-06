李대통령, 상하이 당서기 만나 “미세먼지 고민 덜어…매우 감사”

이재명 대통령은 6일 중국 상하이에서 천지닝 상하이 당서기를 만나 “약간의 갈등적 요소나 부딪히는 요소들이 있다면 그건 최소화하고, 서로 협력하고 도움되는 요소들은 극대화해 훌륭한 이웃으로 우리가 함께 갔으면 좋겠다”고 말했다.
또 이 대통령은 “대한민국에 봄철만 되면 미세먼지 때문에 엄청나게 고생하고 정치적 문제로까지 비화되곤 했었는데, 언젠가부터 미세먼지 문제가 많이 완화되거나 요즘은 거의 문제가 되지 않을 정도가 돼 우리의 고민거리를 덜었는데 그게 알고 보니까 우리 시장님이 하신 역할 때문이라는 것을 알게 됐다”며 “그 점에 대해서 매우 감사하다는 말씀을 따로 드리고 싶다”고 했다.
이 대통령은 이날 오후 상하이 첫 공식일정으로 천지닝 당서기가 주최하는 만찬에 참석해 “상하이는 아주 오래 전 한반도와 중국 대륙이 교류할 때 중요한 거점”이라며 “특히 우리가 국권을 빼앗겼을 시기에 우리의 선대 선조들이 해방과 독립을 위해 싸웠던 본거지여서 그 측면에서도 아주 의미 있는 지역”이라고 했다.
이어 “마침 올해가 김구 선생 탄생 150주년, 상해 임시정부 설립 100주년이라 특별한 의미가 있는 해”라며 “우리 임시정부 청사를 포함한 독립운동 사적지들을 상해시에서 잘 관리해 주고 계신 점에 대해서 우리 대한민국 국민과 함께 감사 말씀을 드린다”고 했다.
그러면서 “국가 주권을 지키기 위해 치열하게 함께 싸웠던 역사적 기록들은 잘 관리되고 남아 오늘의 우리뿐만 아니라 미래의 다음 세대들에게도 좋은 교훈이 될 수 있을 것”이라고 덧붙였다.
이 대통령은 “한중 관계가 이번 저의 방중을 통해 완전히 새로운 단계로 발전해 나갈 뿐만 아니라 기존에 있었던 약간의 껄끄러운 부분들이 모두 정리되는 좋은 계기가 될 것 같다”고도 했다.
이 대통령은 “시진핑 중국 국가주석께서 저를 볼 때마다 하시는 말씀이 ‘우리는 이사 갈래야 이사 갈 수 없는 이웃이고, 떼려야 뗄 수 없는 관계다’라는 말씀”이라며 “정말로 맞는 말씀”이라고 했다.
이어 “우리가 앞으로 경제적 영역뿐만 아니라 민간 교류, 문화적 영역, 좀 더 나아가서 군사 안보 영역에 이르기까지 대한민국과 중국은 서로 협력할 분야가 참으로 많다”고 했다.
그러면서 “그중에 가장 현실적인 문제는 역시 우리 국민의 먹고사는 문제, 민생에 직접 관련이 있는 경제 분야의 협력”이라며 “중국도 15차 5개년 경제개발계획을 수립했는데, 그 계획의 이행 과정에서 대한민국도 함께 기여할 뿐만 아니라 거기서 우리의 성장 발전의 기회도 함께 찾아봤으면 좋겠다”고 했다.
이 대통령은 “경제적인 문제, 물질적인 문제를 해결해 가는 데 정말로 중요한 것은 양국 국민 간의 선린 우호 감정”이라고도 했다.
이 대통령은 “꽤 오랜 시간 동안 근거도 없고 필요하지도 않은 오해들, 또는 왜곡, 또는 잘못된 몇 가지 요소들 때문에 한국 국민의 중국 국민에 대한 인식, 또 중국 국민의 한국 국민에 대한 인식들이 대체적으로 나빠지면서 여러 가지 측면에서 한중 관계의 발전을 가로막았던 것 같다”고 했다.
그러면서 “필요하지도 않은 오해들을 최소화하고, 한국과 중국 사이에 우호적 감정들을 최대한 잘 살려내야 한다”며 “서로에게 필요한 그야말로 훌륭한 이웃으로 우리가 함께 갔으면 좋겠다”고 했다.
천지닝 당서기는 “오늘 이 자리에서 대통령님을 뵙게 돼서 매우 반갑다”며 “대통령님께서 취임 후 첫 중국 방문이자 첫 상해 방문이라 저희는 매우 영광스럽게 생각한다”고 했다.
이어 “한중 양국은 이사 갈 수 없는 이웃 나라이자 떼려야 뗄 수 없는 협력의 동반자”라며 “한중 양국 수교 30여 년간 양국은 사회 제도와 이념의 차이를 넘어 각 분야의 교류와 협력을 적극적으로 추진해 왔으며 서로 성취를 거두며 함께 성장하고 번영해 왔다”고 했다.
그러면서 “양국은 많은 교류를 통해 양국 국민에게도 실질적인 이익을 가져다 주었고, 지역의 평화와 안전을 위해서도 적극적으로 기여해 왔다”고 덧붙였다.
또 천지닝 당서기는 “상하이는 한중 양국 관계에 있어서도 아주 중요한 역할을 하고 있다”며 “특히 상하이와 한국 간의 무역 총량은 양국 무역 총량의 10% 정도를 차지하고 있다”고 했다.
이어 “지금 상하이에 입주한 한국 기업은 약 3200개 정도가 되고, 교민 수는 약 2만7000명 정도”라며 “상하이에 유학하러 온 학생 수는 약 3700명 정도”라고 했다.
천지닝 당서기는 “상하이와 한국 간의 인적 교류도 아주 긴밀하다”며 “지방정부 차원에서 저희는 양국 정상이 달성하신 공감대에 따라 협력해 협력을 추진해 나갈 것”이라고 했다.
