씨젠의료재단, 창립 35주년 기념식 개최

질병검사 전문의료기관 씨젠의료재단은 창립 35주년을 맞이해 지난 24일 서울 동대문구 씨젠메디칼타워 본원 18층 씨젠아트홀에서 기념식을 개최했다고 31일 밝혔다.
씨젠의료재단의 천종기 이사장, 한규섭 대표의료원장, 강신광 대표병리원장 등 부문별 주요 보직자들이 참석했다. 행사는 임직원 축하 영상, 10년·20년·30년 근속 시상, 창립기념사 순서로 진행됐다.
씨젠의료재단은 35년 동안 끊임없는 연구개발과 철저한 품질관리를 통해 질병검사 표준을 제시하고 고객에게 신뢰받는 서비스를 제공하기 위해 집중했다. 부산, 대구, 광주, 대전 등 국내 주요 광역시에 검사센터를 설립해 전국 어디서나 빠르고 정확한 질병검사 서비스를 제공할 수 있는 인프라를 구축했다.
또한 창립 35주년을 맞아 최근 신사옥 씨젠메디칼타워로 이전했다. 약 3년에 걸친 연구개발로 자체 구축한 차세대 검사정보시스템(SeeLIS), AI 기반 병리 진단 품질관리 시스템(SeeDP)을 본격 가동하며 검사 정확도와 데이터 관리 효율성을 높였다.
글로벌 헬스케어 기업 오픈헬스케어(Open Healthcare)를 중심으로 카자흐스탄, 미국, 베트남 등에서 해외 의료사업을 본격 추진하고 있다. 최근에는 카자흐스탄 알마티에 중앙아시아 최대 규모의 한국형 의료기관 ‘코리안 메디컬 센터(KMC)’를 개원하며 진단검사, 클리닉, 종합검진, 자가검사 등 한국형 통합의료서비스를 현지에 도입했다.
천종기 씨젠의료재단 이사장은 “씨젠의료재단이 지난 35년간 이뤄낸 모든 성과는 각자의 자리에서 최선을 다해온 임직원 여러분의 노력 덕분에 가능했다”며 “부서 간의 원활한 소통과 긴밀한 협력을 통해 재단이 질병검사 분야를 넘어 글로벌 헬스케어를 선도하는 기관으로 성장해 나가길 기대한다”고 말했다.
이한규 기자 hanq@donga.com
