젠슨 황·이재용·정의선 ‘AI 깐부’ 되나…‘깐부치킨’서 치맥 회동

젠슨 황 엔비디아 CEO가 GTC 워싱턴 D.C.에서 새로운 엔비디아 블루필드-4 DPU를 소개하고 있다.(엔비디아 제공)

황 CEO는 28일(현지 시간) 미국 워싱턴서 열린 엔비디아 개발자 행사(GTC)에서 “한국의 모든 기업은 나의 친구이자 좋은 파트너”라며 “한국 국민과 도널드 트럼프 미국 대통령을 정말 기쁘게 할 발표가 있을 것”이라고 밝혔다. 황 CEO는 삼성전자, SK그룹 등 한국 기업들을 언급하면서 “(발표는) 며칠 더 기다려야 할 것”이라고 했다.