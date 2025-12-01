“세계 질서는 필연 아닌 선택의 결과… 다른 미래 상상할 수 있어야”[이설의 글로벌 책터뷰]

1972년 영국에서 태어난 고고학자. 옥스퍼드대학교에서 고고학과 인류학 박사 학위를 받았다. 미국 뉴욕대와 중국 베이징대 등에서 방문교수를 지냈다. 1998년부터 UCL 비교고고학 교수로 있다. 저서 ‘무엇이 문명을 만드는가?’(2010) ‘괴물의 기원’(2013) 등.