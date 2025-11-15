“수백만 명이 하루 1.9달러도 못써… 美 해외 원조 삭감은 큰 악재”[이설의 글로벌 책터뷰]

‘빈곤해방’

피터 싱어 프린스턴대 명예교수

1946년 호주 멜버른에서 태어난 철학자. 멜버른대와 영국 옥스퍼드대에서 철학을 공부한 뒤 1999년부터 미국 프린스턴대 생명윤리학 교수로 재직했다. ‘기근, 풍요, 도덕’(1972), ‘동물해방’(1975), ‘빈곤해방’(2009) 등을 펴내며 효과적 이타주의 운동과 동물권 운동에 큰 역할을 했다. 현재 프린스턴대 명예교수로 다양한 대외 활동에 주력하고 있다.