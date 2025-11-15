“수백만 명이 하루 1.9달러도 못써… 美 해외 원조 삭감은 큰 악재”[이설의 글로벌 책터뷰]

타인을 돕는 최선의 방법
극빈층 빈곤 줄었지만 갈길 멀어… 주요 국가 해외 원조 삭감 악재
남 돕는 건 덕행 아닌 도덕적 의무… 사치 줄이면 누군가 살릴 수도 있어
같은 돈 최대 善 실현이 ‘좋은 기부’
‘빈곤해방’ 피터 싱어 프린스턴대 명예교수
과거 기부는 특별한 선행에 가까웠다. 지금은 아니다. 가진 것과 별개로 나누고 돕는 일을 자연스럽게 실천한다. ‘키오스크 기부’ ‘걷기 기부’처럼 방법도 다양하다. 납작하던 기부 문화를 한 단계 도약시켰다는 평가를 받는 책이 있다. 피터 싱어 미국 프린스턴대 생명윤리학 명예교수가 쓴 ‘빈곤 해방’(2009)이다.
책은 기부의 도덕적 책임과 효율을 강조한다. 사치품 살 돈으로 기부하는 게 옳으며, 최대 효과를 따져서 기부해야 한다는 것이다. 책이 던진 반향은 생각보다 컸다. 많은 이가 분별 없는 소비 습관을 되돌아봤고, ‘더 많이 벌어 더 기부하자’는 움직임이 일었다. 미 억만장자들은 줄지어 재산 절반 이상을 기부하겠다고 선언했다.
올 초 한국에선 ‘빈곤 해방 출간 10주년’ 개정판(2019)이 출간됐다. 개정판은 초판 이후 빈곤율 추이와 기부 문화 변화 등을 두루 짚었다. 한국어판 서문도 담겼다. 싱어 교수는 최근 본보와의 e메일 인터뷰에서 “15년간 극빈층은 절반으로 줄었지만 여전히 수백만 명이 하루 1.9달러(약 2786원) 미만으로 살아간다”며 “특히 도널드 트럼프 대통령이 해외 원조를 삭감한 것은 큰 악재”라고 말했다.
● “美 해외 원조 삭감은 재앙”
―초판 출간 이후로 기부 문화는 얼마나 달라졌나.
“극빈층을 돕자는 운동이 세계적으로 퍼졌다. 독자들이 자발적으로 기부 단체를 설립하기도 했다. 참여자는 물론 기부금 규모도 대폭 늘었다. 같은 돈을 효율적으로 기부하는 방법론도 훨씬 정교해졌다. 덕분에 ‘어디에 기부하는 것이 가장 도움이 되는가’를 더 정확히 알게 됐다. ”
―부정적인 측면은….
“극빈층이 감소하다가 팬데믹(신종 코로나바이러스 감염증·코로나19 대유행) 이후 몇 년간 증가했다. 최근 3년간은 다시 감소세로 돌아섰지만, 지난 10여 년간 극빈층 감소 속도는 기대에 미치지 못했다. 최근 일부 주요 국가의 해외 원조 축소도 반갑지 않은 일이다. 미 정부의 원조 삭감 결정은 특히 재앙이다. 그로 인해 전 세계 1400만 명 이상이 목숨을 잃을 것으로 예측된다. 민간 단체들이 그 공백을 메우려 노력하고 있지만 향후 10년은 어려운 시기가 될 것이다.”
―기부 모범국을 꼽는다면.
“1970년대 유엔은 ‘국민총소득(GNI)의 0.7%를 해외 원조로 제공하라’는 목표를 정했다. 국가가 벌어들인 1000원 중 7원을 원조하라는 거다. 현재 노르웨이 룩셈부르크 스웨덴 덴마크가 이 기준을 지키고 있다. 한국은 1000원 중 2.1원 정도를 원조하고 있다. 비중이 높진 않지만 최근 몇 년간 꾸준히 증가하고 있다는 점에서 긍정적이다.”
● “도울 수 있는데 돕지 않는 건 비도덕적”
빈곤 해방은 덕행으로 여겨지던 기부를 도덕적 의무로 재정의했다. 이로 인해 ‘사치를 즐기는 대신 기부해야 하지 않나’라는 분위기가 조성됐다.
“부유한 나라 중산층 이상이라면 윤리적인 삶을 살기 위해서는 거짓말이나 도둑질 하지 않는 것만으로는 충분치 않다. 가난한 나라에서 태어나 생존이 위태로운 이들을 돕기 위한 노력도 해야 한다.”
―‘노력으로 얻은 보상을 타인과 반드시 나눠야 하느냐’는 반발도 있다.
“물론 작은 사치를 즐길 수 있다. 빚도 갚아야 하고 노후도 준비해야 한다. 다만 더 넓은 집, 비싼 자동차, 명품, 요트 등이 꼭 필요한 건 아니다. 과시용 소비에 쓰는 비용으로 극빈층의 고통과 죽음을 막을 수 있다.”
―한국에선 많은 이가 상대적 빈곤에 시달린다.
“경제 양극화로 인한 자연스러운 감정이다. 하지만 그 경제 격차의 상위에 있다면 압박감을 느낄 이유가 없다. 오히려 그 격차를 줄이기 위해 행동해야 한다. 극빈층을 돕는 것이 그 격차를 줄이는 가장 효과적인 방법이다.”
―인색한 기부 문화를 바꿀 방법은 있나.
“현재로선 현실적 기준 제시가 최선이다. 중위소득 계층은 소득의 1%를, 그보다 더 많이 버는 이는 누진세처럼 기부율을 늘리자는 것이다. 책에 소득별 기부율표를 부록으로 실었다.” ―가진 것과 별개로 선뜻 남을 돕는 이들도 있다.
“이타심도 타고나는 부분이 크다고 본다. 하지만 경험으로 바뀌는 경우도 많다. 기부가 주는 만족감과 보람은 그만큼 엄청나다.”
―개인적으로 얼만큼 기부하나.
“타고나길 이타적인 사람은 아니다. 그럼에도 매년 수입의 3분의1 이상을 기부한다. 베르그루엔상(2021년 수상·철학계의 노벨상으로 불리는 상) 상금 100만 달러도 전액 기부했다. ‘효과적 이타주의자’의 목표는 ‘세상을 더 나은 곳으로 만들기 위해 고통을 줄이고 행복을 늘리는 것’이다. 주어진 자원으로 가장 큰 선을 실현할 방법을 찾는 일은 특별하다. 삶이 충만해진다.”
● ‘좋은 기부’와 ‘덜 좋은 기부’
싱어 교수는 ‘좋은 기부’와 ‘덜 좋은 기부’를 구분 짓는다. 기준은 효율성이다. 같은 돈으로 더 큰 도움을 줄 수 있는 선택을 해야 한다는 것이다. 이런 주장은 기부 단체의 투명성과 성과를 따지는 흐름을 만들기도 했다.
―‘기부도 나름’이라고 했다.
“‘좋은 기부’는 데이터를 바탕으로 하며 같은 금액으로 가장 큰 선을 이룬다. ‘덜 좋은 기부’는 그렇지 못하다. 예컨대 안내견을 훈련시켜 시각장애인을 도우려면 4만 달러가 필요하다. 반면 트라코마로 인한 실명은 100달러로 예방할 수 있다. 후자가 400배 이상 더 효과적이다. 전자는 99.75%의 효율을 낭비하는 ‘덜 좋은 기부’인 셈이다.”
―기부 단체들 면면이 굉장히 다양한데….
“말라리아에 걸린 아이를 돕는 일과 교육받을 기회를 넓히는 일을 비교하는 건 쉽지 않다. 이 둘을 기후변화 이슈와 비교하려면 문제가 더 복잡해진다. 기후변화의 가장 큰 피해자는 가난한 사람들이기 때문이다. 그래서 주관적 판단이 어느 정도 개입될 수밖에 없다.”
―효과적으로 기부하려면 어떻게 해야 하나.
“진정성 만으론 좋은 기부를 하기 힘들다. ‘나는 1달러당 얼마나 좋은 일을 하고 있는가’라고 자문할 필요가 있다. 이러한 관점이 있으면 기부 영향력을 키울 수 있다. 기부금을 행정이나 홍보에 사용하는 경우도 있기에, 신뢰할 수 있는 단체를 선택하는 게 중요하다.”
―한국 기부자의 44.9%가 비영리단체를 신뢰하지 않는다고 한다.
“그래서 이 책을 쓰고 책 제목과 같은 이름(The Life You Can Save)의 비영리단체를 설립했다. 이 단체는 데이터를 바탕으로 근거와 함께 신뢰할 만한 단체를 추천한다. 기부금이 효과적인 곳에 쓰인다는 확신을 갖도록 돕는 기관이 필요하다.”
● 기업들 기부 독려에 주력
그가 쓴 ‘동물 해방’(1975)은 동물 해방 운동의 바이블로 꼽힌다. 쾌락과 고통을 느끼는 모든 존재의 이익을 똑같이 고려해야 한다는 게 책의 핵심이다.
―‘감각 있는 모든 존재’에게 고통을 줘선 안 된다고 했다.
“고통은 인종, 언어, 성별, 종(species)과 상관없이 나쁘다. 동물과 식물이 느끼는 고통이 인간의 그것보다 덜 중요하다고 생각하지 않는다. 인공지능(AI)이 고통을 느끼게 된다면, 그 역시 고려해야 할 것이다. 현재로서는 어떤 AI도 의식적 경험을 할 수 있다고 생각하지 않지만….” ―‘피터 싱어 AI 챗봇(Peter Singer AI)’을 만든 계기는.
“한 자원봉사자의 제안으로 만들게 됐다. 동물권부터 세계 빈곤에 이르기까지 전 세계 독자들로부터 많은 질문을 받는다. ‘AI 아바타’ 덕분에 더 많은 사람들에게 답변을 할 수 있게 됐다. 챗봇은 더 조심스럽고 외교적인 피터 싱어인 것 같다.”
―노년과 죽음을 어떻게 바라보나.
“대학에서 은퇴했지만 세상에서는 은퇴하지 않았다. 여전히 세상을 더 나은 곳으로 만들고 싶다. 91세까지 활발히 활동했던 제인 구달이 롤모델이다.”
―요즘 집중하고 있는 주제는.
“기업들의 기부를 독려하는 운동에 주력하고 있다. 네덜란드 비영리단체와 함께 이익의 최소 10%를 기부하는 기업들의 공동체(Profit for Good)를 만드는 중이다. 이를 통해 윤리적 자본주의 구축에 기여하고 싶다.”
피터 싱어
1946년 호주 멜버른에서 태어난 철학자. 멜버른대와 영국 옥스퍼드대에서 철학을 공부한 뒤 1999년부터 미국 프린스턴대 생명윤리학 교수로 재직했다. ‘기근, 풍요, 도덕’(1972), ‘동물해방’(1975), ‘빈곤해방’(2009) 등을 펴내며 효과적 이타주의 운동과 동물권 운동에 큰 역할을 했다. 현재 프린스턴대 명예교수로 다양한 대외 활동에 주력하고 있다.
