버티던 김병기, ‘공천헌금 1억 입막음’ 의혹 결정타…원내대표 사퇴

비위 의혹에도 꿈쩍 않던 金, 공천헌금 의혹 연루 하루만에 물러나
“국민 눈높이에 한참 못 미쳐…시시비비 가린후 더 큰 책임 감당”
민주당 한달내 원내대표 보선…친명 vs 친청 갈등 불거질수도
대한항공 숙박권 사용 등 각종 의혹에도 사퇴를 하지 않던 김병기 더불어민주당 원내대표가 공천 관련 1억 원 수수 의혹에 연루됐다는 보도가 나온지 하루 만에 원내대표직을 내려놨다.
김병기 원내대표는 30일 기자회견을 열고 “저는 오늘 민주당 원내대표직에서 물러난다. 이 결정은 제 책임을 회피하고 덜어내는 것이 아니라 시시비비를 가린 후 더 큰 책임을 감당하겠다는 저의 의지”라고 말했다.
●“민주당과 이재명 정부의 걸림돌”
김 원내대표는 기자회견 시작과 동시에 일어나 허리를 숙였다. 김 원내대표는 “국민 여러분께 먼저 깊게 고개 숙여 사죄드린다”며 “국민의 상식과 눈높이에 한참 미치지 못한 처신이 있었고 전적으로 제 부족함에 있다”고 했다.
이어 “지난 며칠간 많은 생각을 했다. 제 자리가 중요한 것이 아니라 하나의 의혹이 확대증폭돼 사실처럼 소비되고 진실에 대한 관심보다 흥미와 공방의 소재로만 활용되는 현실을 인정하기 어려웠다”고 했다.
김 원내대표는 “우리 정치가 더는 그래서는 안 된다고 믿어왔기에 끝까지 저 자신에게도 묻고 물었다”며 “시시비비를 분명히 가리고 진실을 끝까지 밝히는 길로 갈 것인지는 제 거취와도 연결된다”고 했다.
김 원내대표는 대표직 사퇴를 밝히면서 “이 과정이 이재명 정부의 성공을 뒷받침할 민주당 원내대표로서의 책무를 흐리게 해서는 안 된다는 결론에 이르렀다”며 “연일 계속되는 의혹 제기 한 복판에 서 있는 한 제가 민주당과 이재명 정부의 걸림돌이 될 수 밖에 없다”고 말했다.
그러면서 “더 나은 삶을 위해 약속했던 개혁법안이 차질없이 추진되기를 바란다. 다시 한 번 국민 여러분께 큰 심려 끼쳐드린 점 사죄드린다”고 말했다.
●버티던 김병기, 공천 1억 원 연루 의혹 결정타
이달 22일 김 원내대표가 대한항공으로부터 호텔 숙박권을 받아 사용했다는 사실이 언론을 통해 드러나면서 여권 일각에서 작지 않은 파장이 일기 시작했다. 이후 배우자의 법인카드 사적 유용, 국가정보원 직원인 장남의 업무 지원, 지역구 병원 특혜 등 그를 둘러싼 의혹이 끊임없이 제기됐다.
김 원내대표는 논란 초기에만 해도 대부분의 의혹을 부정하며 이를 제보한 이들이 자신과 함께 일하던 전직 보좌관들이라고 했다. 김 원내대표는 이들 보좌진이 자신의 가족을 비하하고 내란을 희화하는 메신저 대화를 주고 받았고 이를 인지해 이들을 해고했다고도 했다.
하지만 공천 관련 1억 원 수수 의혹에 연루됐다는 의혹이 그의 사퇴 결심을 굳힌 결정타였던 것으로 풀이된다. 전날 2022년 4월에 녹음된 김병기 당시 공천관리위원회 간사와 강선우 의원간의 대화 내용을 보면 강 의원이 자신의 지역 보좌관이 김경 시의원으로부터 공천 관련 자금 1억 원을 받았다는 사실을 김 원내대표에게 알렸고 김 원내대표가 이를 묵인했다는 의혹이 일었다.
특히 당내에선 이러한 김 원내대표를 둘러싼 의혹으로 인해 검찰개혁과 내란전담재판부 등 이재명 정부 여러 개혁 과제를 추진하기 위한 동력이 이번 사태로 인해 자칫 흔들릴 수 있다는 우려가 팽배했졌다.
김 원내대표 사퇴로 민주당은 당헌에 따라 한 달 이내에 원내대표 보궐 선거를 치러야 한다. 일각에선 새 원내대표 선출 과정에서 친청계로 분류되는 의원이 원내대표에 선출되면 정청래 대표 체제에 힘이 실리는 반면 친명계 의원이 당선될 경우 당 지도부 내 갈등이 표출될 수도 있다는 분석도 나온다.
차기 원내대표 후보로는 친명계 박정 의원, 계파색이 옅은 박혜련 의원, 친명으로 분류되는 한병도 의원이 거론되고 있다. 현 민주당 사무총장 조승래 의원과 이언주 최고위원도 후보군에 오르 내리고 있다.
