전현무, 박나래 대신 90도 사과…“눈살 찌푸리지 않게 하겠다”

방송인 전현무가 MBC 예능프로그램 ‘나 혼자 산다’ 출연진을 대표해 고개를 숙였다.
전현무는 29일 서울 상암동 MBC 공개홀에서 열린 ‘2025 MBC 방송연예대상’에서 올해의 예능인상 수상자로 무대에 올라 “오늘 축제 분위기로 진행되고 있지만 이렇게 마음이 무겁고 송구스러운 마음으로 참석한 것은 처음”이라고 운을 뗐다.
전현무는 “매년 저희 ‘나 혼자 산다’를 ‘한국인이 가장 사랑하는 예능프로그램’으로 뽑아주신 시청자분들의 많은 성원과 응원이 있었다”며 “저를 포함해 기대에 못 미치는 모습을 보여드린 것 같아 이 상이 마냥 기쁘게 느껴지지는 않는다”고 말했다.
그는 “다시 얘기할 기회가 없을 것 같아 이 자리를 빌려 여러분께 송구하다는 말씀을 드린다. 죄송하다”며 “이 상을 주신 건 제가 잘해서라기보다는 ‘앞으로 잘하라’는 뜻으로 받아들이고 2026년에는 좀 더 여러분을 흐뭇하게 해드릴 수 있는, 모든 면에서 눈살을 찌푸리지 않게 하는 예능이 되도록 하겠다”고 밝혔다.
이어 “많이 힘든 상황에서도 고생하는 우리 제작진에게 사랑과 미안함을 전한다”며 “2026년 ‘나 혼자 산다’는 ‘새롭게 하기’ 프로젝트를 진행할 예정이다. 달라진 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.
앞서 ‘나 혼자 산다’에 고정 출연하던 방송인 박나래와 그룹 ‘샤이니’ 멤버 키(본명 김기범)는 최근 ‘주사이모’ A 씨로부터 불법 의료 시술을 받았다는 의혹으로 모든 프로그램에서 하차한 상태다.
전현무 역시 과거 차 안에서 링거를 맞는 장면이 재조명되며 논란이 일었다. 이에 대해 전현무 소속사 SM C&C 측은 “불법적인 의료 행위는 전혀 없었다”며 “현재 제기되는 의혹은 당시 전체적인 상황과 맥락이 충분히 전달되지 않은 상태에서 일부 장면만 부각되며 비롯된 오해”라고 해명했다.
이후 강남경찰서에 전현무를 의료법 위반 혐의로 수사해달라는 고발장이 접수되자 소속사는 전현무의 진료기록부를 공개하며 적극적으로 해명에 나섰다.
