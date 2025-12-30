‘사퇴 없다’는 김병기, 오늘 거취 표명… 막판 대책 회의

강선우 ‘보좌관이 1억 수수’ 의혹… “어떡해요 의원님 저 좀 살려주세요”
김병기와 대응방안 논의 녹취 공개
野 “공천으로 입막음 의혹, 수사를”
당내선 “결단을” 靑도 “엄중 인식”
더불어민주당 김병기 원내대표가 30일 보좌진 갑질 및 일가족 비위 의혹과 관련한 입장 표명을 하기로 한 가운데 추가 의혹들이 잇따라 제기되면서 거취를 고심 중인 것으로 전해졌다. 김 원내대표는 “낮은 자세로 임하겠다”는 취지의 입장을 낸 뒤 내년 6월 초까지 남은 임기를 채우는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 알려졌지만 당내에선 거취 결단을 내려야 한다는 목소리가 확산되고 있다.
● 잇단 의혹 불거진 김 원내대표
29일 정치권에 따르면 2022년 지방선거 당시 서울시당 공천관리위원이었던 민주당 강선우 의원이 자신의 부하 직원이 서울시의원 후보자에게 금품을 받았다며 당시 공관위 간사였던 김 원내대표를 만나 대응 방안을 논의하는 녹취가 공개됐다. 이에 따르면 김 원내대표는 그해 4월 21일 오전 의원실에서 강 의원과 만나 “1억 (원) 이렇게 돈을 받은 걸 사무국장이 보관하고 있었다는 것 아니냐. 일반인들이 이해하긴 쉽지 않은 얘기들”이라고 말했다. 이에 강 의원은 “정말 그냥 아무 생각이 없었던 것”이라고 답했다.
강 의원이 보좌관에게 돈을 건넸다고 지목한 인물은 강 의원 지역구인 서울 강서구에서 시의원 공천을 신청한 김경 현 시의원이었다. 김 원내대표는 “어떻게 하다가 그러셨나”라며 “돈에 대한 얘기를 들은 이상은 제가 도와드려서도 안 되지만 정말 일이 커진다. 법적인 책임뿐만이 아니고…”라고 했다. 이에 강 의원이 울먹이며 “어떻게 하면 되겠느냐. 의원님 저 좀 살려주세요”라고 하자 김 원내대표는 “일단 돈부터 돌려줘야 한다”고 했다. 이어 “안 들은 걸로 하겠다”며 “합당한 이유가 없다면 통과시킬 수 없다. 왜냐면 이거에 대해서 안 이상은 내가 어떤 행동을 취하더라도 묵인하는 거 아니겠나”라고 말했다.
하지만 김 원내대표와 강 의원이 대화를 나눈 다음 날 민주당은 김 시의원을 단수 공천했다. 당 안팎에선 김 원내대표가 강 의원 측의 금품 수수 정황을 알았으면서도 묵인한 것 아니냐는 지적이 나온다. 당시 상황을 잘 아는 관계자는 “김 시의원이 다주택자여서 공천 과정에서 논란이 많았다”고 말했다.
다만 강 의원은 이날 입장문을 내고 “공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다”며 “(부하 직원에게) 즉시 반환을 지시했다”고 해명했다. 김 시의원은 통화에서 공천 대가 금품 제공 의혹에 대해 “전혀 사실이 아니다”라고 일축했다.
야당은 강 의원의 부탁을 받은 김 원내대표가 금품을 줬다는 김 시의원을 단수 공천해 입막음하려 한 것 아니냐는 의혹을 제기했다. 국민의힘 주진우 의원은 “이미 공천 금품 수수는 범죄가 성립됐다”며 “범죄 현장이 녹음됐으니 즉시 강제 수사에 착수해야 한다”고 주장했다. 한동훈 전 대표는 “‘김병기 특검’ 반드시 필요하다”고 했다.
앞서 김 원내대표는 과거 보좌진들의 폭로로 호텔 숙박권 수수와 배우자의 구의회 업무추진비 사적 사용 의혹, 국가정보원 직원인 장남 업무에 보좌진을 동원했다는 의혹을 받고 있지만 김 원내대표 측은 관련 의혹을 대부분 부인하고 있다.
● 靑 “엄중히 인식”
의혹이 잇따라 제기되자 김 원내대표는 29일 일부 측근들과 대책회의를 한 것으로 알려졌다. 당 일각에선 이날 김 원내대표가 정청래 대표의 지방 일정에 동행한 것을 두고 “원내대표직을 유지하겠다는 의지를 보인 것”이란 해석이 나왔다.
당내에서 김 원내대표가 결단을 내려야 한다는 목소리가 커지고 있다. 민주당의 한 재선 의원은 통화에서 “김 원내대표 관련 의혹은 선거 국면에서 당에 혼란을 최소화하는 방향으로 결론이 나야 할 것”이라고 했다.
청와대 강유정 대변인은 이날 “엄중히 인식하고 있다”며 “의원들이 직접 선출한 원내대표인 만큼 그 부분에 대해서 대통령실이 쉽게 의사 표명하는 것은 좀 더 거리를 둬야 하지 않을까 싶다”고 말했다. 정 대표도 이날 유튜브에서 “어느 누구도 선출된 임기가 있는 분에게 이래라 저래라 말하기 어렵다”고 했다.
댓글 0