美 문화전쟁 상징 케네디센터, ‘트럼프 케네디센터’로

  • 동아일보

글자크기 설정

트럼프가 이사장… 만장일치로 개명
케네디家 “나란히 걸어선 안될 이름”

미국 수도 워싱턴에 있는 대표적인 공연장인 ‘케네디 센터’의 외관 모습. 워싱턴=AP 뉴시스
미국 수도 워싱턴에 있는 대표적인 공연장인 ‘케네디 센터’의 외관 모습. 워싱턴=AP 뉴시스
도널드 트럼프 미국 대통령이 진보 진영과 벌이고 있는 문화전쟁의 상징이자, 미국의 대표적인 공연장인 ‘케네디센터’가 ‘트럼프 케네디센터’로 이름을 바꾼다.

18일(현지 시간) CNN 등에 따르면 케네디센터는 이날 이사회가 만장일치로 기관명을 ‘도널드 J 트럼프와 존 F 케네디 공연예술 기념센터’로 변경하기로 했다고 발표했다. 이날 트럼프 대통령은 “놀랍고 영광스럽다”며 “매우 저명한 이사진 중 한 명이 제기한 사항으로, 만장일치로 가결됐다”고 말했다.

수도 워싱턴에 자리 잡은 케네디센터는 연극, 음악, 무용 등의 공연이 펼쳐지는 국립 문화예술기관으로 미 대통령이 주최하는 문화행사가 열리기도 한다.

트럼프 대통령은 “케네디센터에서 더 이상 드래그쇼(남성의 여장 공연)나 반미 선전은 없을 것”이라며 올 2월 이사진을 측근들로 교체한 뒤 스스로 이사장에 취임했다.

이번 결정에 대해 케네디 가문은 즉각 반발했다. 케네디 전 대통령의 조카이자 로버트 케네디 주니어 미 보건장관의 동생인 케리 케네디(변호사)는 “케네디 전 대통령과 대척점에 선 인물의 이름을 나란히 걸어선 안 된다”고 주장했다.

#도널드 트럼프#케네디센터#문화전쟁
이지윤 기자 asap@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스