美 문화전쟁 상징 케네디센터, ‘트럼프 케네디센터’로

트럼프가 이사장… 만장일치로 개명
도널드 트럼프 미국 대통령이 진보 진영과 벌이고 있는 문화전쟁의 상징이자, 미국의 대표적인 공연장인 ‘케네디센터’가 ‘트럼프 케네디센터’로 이름을 바꾼다.
케네디家 “나란히 걸어선 안될 이름”
18일(현지 시간) CNN 등에 따르면 케네디센터는 이날 이사회가 만장일치로 기관명을 ‘도널드 J 트럼프와 존 F 케네디 공연예술 기념센터’로 변경하기로 했다고 발표했다. 이날 트럼프 대통령은 “놀랍고 영광스럽다”며 “매우 저명한 이사진 중 한 명이 제기한 사항으로, 만장일치로 가결됐다”고 말했다.
수도 워싱턴에 자리 잡은 케네디센터는 연극, 음악, 무용 등의 공연이 펼쳐지는 국립 문화예술기관으로 미 대통령이 주최하는 문화행사가 열리기도 한다.
트럼프 대통령은 “케네디센터에서 더 이상 드래그쇼(남성의 여장 공연)나 반미 선전은 없을 것”이라며 올 2월 이사진을 측근들로 교체한 뒤 스스로 이사장에 취임했다.
이번 결정에 대해 케네디 가문은 즉각 반발했다. 케네디 전 대통령의 조카이자 로버트 케네디 주니어 미 보건장관의 동생인 케리 케네디(변호사)는 “케네디 전 대통령과 대척점에 선 인물의 이름을 나란히 걸어선 안 된다”고 주장했다.
이지윤 기자 asap@donga.com
