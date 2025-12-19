전현무, ‘차량 링거’ 논란에 ‘주사이모’ 부인…“불법 시술 아냐”

방송인 전현무/뉴스1 ⓒ News1

이에 대해 전현무 측은 “최근 온라인상에서 확산되고 있는 과거 방송 장면과 관련해 사실관계를 정확히 하기 위해 입장을 밝힌다”고 했다. 이어 “거론되고 있는 장면은 2016년 ‘나 혼자 산다’ 방송분”이라며 “전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아, 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 받아 치료를 받았다”고 했다.