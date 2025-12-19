전현무, ‘차량 링거’ 논란에 ‘주사이모’ 부인…“불법 시술 아냐”

방송인 전현무 측이 “의료인을 개인적으로 호출하거나 불법적인 시술을 받은 사실은 없다”고 밝혔다. 최근 불거진 개그우먼 박나래의 불법 의료 시술 의혹으로 전현무가 차 안에서 링거를 맞고 있는 사진이 재조명되자 진화에 나선 것이다.
전현무의 소속사 SM C&C는 19일 입장문을 통해 “현재 제기되고 있는 의혹은 당시의 전체적인 상황과 맥락이 충분히 전달되지 않은 상황에서 일부 장면이 온라인에서 거론되며 비롯된 오해”라고 밝혔다.
앞서 최근 온라인에선 MBC 예능 ‘나 혼자 산다’ 캡처 사진이 확산했다. 사진에서 전현무는 차 안에서 링거를 맞고 있었다. ‘주사 이모’로 불리는 A 씨에게 불법 의료 행위를 제공받았다는 의혹이 불거진 박나래의 지인인 그룹 샤이니 멤버 키, 입짧은햇님(본명 김미경)이 잇따라 ‘A 씨로부터 자택에서 진료를 받은 적이 있다’고 인정하면서 전현무도 A 씨로부터 불법 의료 행위를 제공받은 게 아니냐는 의혹이 불거졌다.
이에 대해 전현무 측은 “최근 온라인상에서 확산되고 있는 과거 방송 장면과 관련해 사실관계를 정확히 하기 위해 입장을 밝힌다”고 했다. 이어 “거론되고 있는 장면은 2016년 ‘나 혼자 산다’ 방송분”이라며 “전현무는 당시 목 상태가 좋지 않아, 병원에서 담당 의사의 진료와 처방을 받아 치료를 받았다”고 했다.
전현무 측은 해당 장면에 대해 “촬영 일정까지 시간이 충분하지 않아 의사의 판단 하에 부득이하게 이동하며 처치를 마무리하는 과정의 일부가 방송에 노출된 것”이라며 “처치의 마무리를 제외한 모든 의료 행위는 병원 내에서 의료진의 판단 및 처방에 따라 진행됐다”고 했다. 그러면서 “사실과 다른 오해가 확산되지 않도록 근거 없는 추측과 왜곡된 해석에 대해 자제를 부탁드린다”고 당부했다.
