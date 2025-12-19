‘주토피아 2’ 올해 최고 흥행작 등극…‘귀멸의 칼날’ 제쳤다

애니메이션 영화 ‘주토피아 2’가 올해 국내에서 가장 많은 관객을 동원한 영화 1위에 올라섰다. 디즈니 애니메이션이 국내 연간 박스오피스 정상에 오른 건 처음이다. 다만 17일 개봉한 ‘아바타: 불과 재’의 성적에 따라 최종 순위는 판가름날 전망이다.
19일 영화관입장권통합전산망에 따르면 전날 기준 ‘주토피아 2’의 누적 관객 수는 571만2234명으로 집계됐다. 이는 최근 1위를 차지한 일본 애니메이션 ‘귀멸의 칼날: 무한성편’(568만1456명)을 넘어선 기록이다.
이로써 올해 국내 최고 흥행작 1·2위는 모두 애니메이션이 차지했다. 뒤이어 한국영화 ‘좀비딸’(563만9920명)과 ‘F1 더 무비’(521만3724명), ‘극장판 체인소맨: 레제편’(341만9096명)이 3~5위에 올랐다. 상위 5편 가운데 실사 영화가 아닌 애니메이션이 3편을 차지한 점도 눈길을 끈다.
디즈니 애니메이션이 국내 연간 박스오피스 1위를 기록한 건 처음이다. 지난해 개봉한 디즈니·픽사 애니메이션 ‘인사이드 아웃 2’는 누적 관객 879만9000여 명을 모았지만, ‘파묘’(1191만3000여 명), ‘범죄도시 4’(1150만2000여 명)에 밀려 3위에 그쳤다. 2019년 개봉한 ‘겨울왕국 2’은 1376만8000여 명의 관객을 동원하며 ‘천만 영화’가 됐지만, ‘극한직업’(1626만5000여 명) 등에 밀려 연간 3위에 만족해야 했다.
한편 17일 개봉한 ‘아바타: 불과 재’는 이틀 만에 누적 관객 44만5369명을 기록하며 현재 국내 박스오피스 1위를 지키고 있다. 개봉 뒤 첫 주말인 20, 21일 성적이 어떻게 나오느냐에 따라 올해 흥행 순위 진입 가능성이 높아질 수도 있다.
