동아일보

‘생전에 연금처럼 받을 수 있는’ 종신보험 상품 나온다

  • 동아일보

  • 입력 2025년 10월 22일 14시 18분

코멘트

글자크기 설정

10년 이상 납부뒤 사망보험금 담보로 연금 수령
5개 생보사 30일 출시…내년 전체 생보사 확대

추석을 하루 앞둔 5일 서울 종로구 탑골공원 인근 무료급식소로 어르신들이 줄지어 입장하고 있다. 2025.10.05 뉴시스
추석을 하루 앞둔 5일 서울 종로구 탑골공원 인근 무료급식소로 어르신들이 줄지어 입장하고 있다. 2025.10.05 뉴시스
이달 30일부터 사망보험금을 생전에 연금처럼 유동화할 수 있는 보험 상품이 나온다.

22일 금융위원회는 사망보험금 유동화 점검 회의를 열고 삼성·한화·교보·신한라이프·KB라이프 등 5개 생명보험사와 준비 상황을 점검했다.

1차 출시 유동화 대상은 이들 보험사 계약 41만4000건, 가입 금액 23조1000억 원 규모다. 대상 계약을 보유한 소비자는 23일 개별 안내받게 된다.

사망보험금 유동화 제도는 금리 확정형 종신보험의 사망보험금(9억 원 이하)을 담보로, 계약·납부 기간 10년 이상 보험료 납부가 완료되는 등 조건이 충족한 이들을 대상으로 한다.

사망보험금 1억 원 중 90%를 55세부터 20년간 받기로 한 경우, 사망보험금 1000만 원과 월평균 12만7000원을 연금처럼 받게 된다. 운영 초기에는 12개월 치 연금액을 한꺼번에 받는 연 지급형으로 운영한다.

내년 1월2일까지는 대상 계약이 있는 전체 생보사에서 사망보험금 유동화 상품을 출시한다.

이에 따라 대상은 약 75만9000건, 35조4000억 원 규모로 확대될 것으로 전망된다.

만 55세 이상 고령층을 대상으로 하는 상품인 만큼 제도 시행 초기에는 대면 고객센터 또는 영업점을 통한 신청만 가능하다.

보험사에서는 사망보험금 유동화 비교 안내 시스템을 통해 유동화 신청 전 소비자가 선택한 유동화 비율과 기간에 따른 지급 금액 비교결과표도 제공한다.

고연령 계약자일수록 더 많은 금액을 받을 수 있다. 유동화 개시 시점과 수령 기간은 선택할 수 있다. 필요한 경우 유동화를 중단하거나 조기 종료 신청도 가능하며, 이후 재신청도 된다.

금융위 관계자는 “사망보험금 유동화와 같이 보험상품을 통해 노후 대비를 지원할 수 있는 상품과 제도 등을 지속 개발하고 지원할 예정”이라고 말했다.

연금보험 활성화를 위해 추진 중인 톤틴·저해지 연금보험도 보험사가 현재 준비하고 있으며 내년 초 출시할 예정이다.
#사망보험금#생명보험사#유동화#종신보험#연금#고령층#보험료 납부#노후 대비#보험상품
신무경 기자 yes@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

지금 뜨는 뉴스