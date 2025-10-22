‘생전에 연금처럼 받을 수 있는’ 종신보험 상품 나온다

10년 이상 납부뒤 사망보험금 담보로 연금 수령
이달 30일부터 사망보험금을 생전에 연금처럼 유동화할 수 있는 보험 상품이 나온다.
5개 생보사 30일 출시…내년 전체 생보사 확대
22일 금융위원회는 사망보험금 유동화 점검 회의를 열고 삼성·한화·교보·신한라이프·KB라이프 등 5개 생명보험사와 준비 상황을 점검했다.
1차 출시 유동화 대상은 이들 보험사 계약 41만4000건, 가입 금액 23조1000억 원 규모다. 대상 계약을 보유한 소비자는 23일 개별 안내받게 된다.
사망보험금 유동화 제도는 금리 확정형 종신보험의 사망보험금(9억 원 이하)을 담보로, 계약·납부 기간 10년 이상 보험료 납부가 완료되는 등 조건이 충족한 이들을 대상으로 한다.
사망보험금 1억 원 중 90%를 55세부터 20년간 받기로 한 경우, 사망보험금 1000만 원과 월평균 12만7000원을 연금처럼 받게 된다. 운영 초기에는 12개월 치 연금액을 한꺼번에 받는 연 지급형으로 운영한다.
내년 1월2일까지는 대상 계약이 있는 전체 생보사에서 사망보험금 유동화 상품을 출시한다.
이에 따라 대상은 약 75만9000건, 35조4000억 원 규모로 확대될 것으로 전망된다.
만 55세 이상 고령층을 대상으로 하는 상품인 만큼 제도 시행 초기에는 대면 고객센터 또는 영업점을 통한 신청만 가능하다.
보험사에서는 사망보험금 유동화 비교 안내 시스템을 통해 유동화 신청 전 소비자가 선택한 유동화 비율과 기간에 따른 지급 금액 비교결과표도 제공한다.
고연령 계약자일수록 더 많은 금액을 받을 수 있다. 유동화 개시 시점과 수령 기간은 선택할 수 있다. 필요한 경우 유동화를 중단하거나 조기 종료 신청도 가능하며, 이후 재신청도 된다.
금융위 관계자는 “사망보험금 유동화와 같이 보험상품을 통해 노후 대비를 지원할 수 있는 상품과 제도 등을 지속 개발하고 지원할 예정”이라고 말했다.
연금보험 활성화를 위해 추진 중인 톤틴·저해지 연금보험도 보험사가 현재 준비하고 있으며 내년 초 출시할 예정이다.
신무경 기자 yes@donga.com
