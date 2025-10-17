동아일보

CJ그룹, 윤석환 제일제당·이건일 푸드빌 대표이사 신임 대표 내정

왼쪽부터 윤석환 CJ제일제당 대표이사, 이건일 CJ푸드빌 대표이사. 사진 CJ그룹 제공
왼쪽부터 윤석환 CJ제일제당 대표이사, 이건일 CJ푸드빌 대표이사. 사진 CJ그룹 제공


CJ그룹이 CJ제일제당과 CJ푸드빌 대표이사를 교체하는 내용의 최고경영자(CEO) 인사를 17일 단행했다. CJ제일제당 대표에는 윤석환 CJ제일제당 바이오사업부문 대표(56)가, CJ푸드빌 대표에는 이건일 CJ프레시웨이 대표(55)가 각각 내정됐다.

윤 대표는 CJ제일제당 대표와 2023년부터 맡고 있는 바이오사업부문 대표를 겸직하고, 이 대표도 CJ푸드빌 대표와 기존 CJ프레시웨이 대표를 겸직한다. 사업 전략의 일관성을 유지하고 실행력을 높인다는 취지에서 대부분 계열사의 CEO는 유임됐다.

CJ그룹이 CEO 인사만 선제적으로 단행한 것은 이번이 처음이다. 이는 각 사업별 성장을 주도할 적임 CEO를 먼저 배치하고 책임 경영을 강화하기 위한 취지로 풀이된다. CJ그룹 관계자는 “2026년 정기 임원인사는 계열사 CEO 주도로 분리 진행할 계획”이라고 말했다.

이소정 기자 sojee@donga.com
