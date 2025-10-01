베이비 브레짜, ‘2025 브랜드 선호도 조사’ 젖병세척기 부문 1위

글로벌 육아가전 브랜드 베이비 브레짜는 베이비뉴스가 주관한 ‘2025 브랜드 선호도조사’에서 젖병세척기, 이유식 마스터기, 분유제조기 3개 부문에서 1위를 차지했다고 밝혔다.
통계청에 따르면 올해 7월 출생아 수는 전년 동월 대비 6% 가까이 증가해 13개월 연속 증가세를 보였고, 혼인 건수도 9년 만에 가장 높은 수준을 기록했다. 이는 저출생 기조에 변화의 기류가 나타난 것으로, 육아 시장 수요 확대와 맞물리고 있다.
특히 맞벌이·핵가족화 추세 속에서 스마트 육아가전은 효율적 육아 솔루션으로 자리 잡으며 성장세를 이어가고 있다. 부모들의 지출 패턴도 효율성과 안전성을 중심으로 고도화되고 있다.
베이비 브레짜 코리아 관계자는 “최근 일부 ODM 제품에서 발생한 플라스틱 파손 이슈는 젖병세척기 시장 전반에 불안 요소로 작용했지만, 베이비 브레짜는 직접 설계·생산·품질 관리 체계를 유지하며 차별성을 확보했다”며 “앞으로도 혁신과 신뢰를 바탕으로 부모들이 안심할 수 있는 육아가전을 제공하고 시장을 선도하겠다”고 전했다.
