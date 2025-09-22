드림인사이트, 글로벌 마케팅 컨퍼런스 ‘G-AMC 2025’ 개최

드림인사이트는 지난 18일 서울 강남구 섬유센터에서 글로벌 마케팅 컨퍼런스 ‘G-AMC 2025(Global Advanced Marketing Communication)’ 행사를 개최했다고 22일 밝혔다.
‘Move to Global’을 주제로 열린 G-AMC 2025에서는 해외 진출을 추진하는 국내 기업에 실질적으로 도움을 줄 수 있는 글로벌 시장 트렌드, 마케팅 노하우 및 전략 등이 공유됐다.
드림인사이트는 구글 프리미어 파트너를 비롯해 틱톡, X(트위터) 등 글로벌 빅미디어 플랫폼의 공식 파트너사로서 글로벌 플랫폼과의 협력 관계를 기반으로 한 해외 마케팅 진출 전략과 실제 성공 사례 등을 소개했다.
드림인사이트 관계자는 “해외 진출을 추진하는 기업, 광고와 커머스 관련 업체들의 높은 관심 속에서 G-AMC 2025 행사를 성황리에 마쳤다”며 “최신 해외 시장 동향 공유는 물론 성공적인 시장 진출과 안착을 위한 전략과 노하우를 공유하는 장이 됐다”고 말했다.
이어 “드림인사이트의 글로벌 네트워크와 빅데이터 기반 마케팅 능력을 결합해 국내 기업들의 성공적인 해외 진출을 돕고 사업 확대에 나설 것”이라고 강조했다.
한편 드림인사이트는 최근 글로벌사업부 조직을 확대하고 국내 기업의 해외 마케팅 및 영업 대행 사업을 강화하고 있다. 아마존, 쇼피, 틱톡샵 등 글로벌 이커머스 플랫폼과의 협력을 기반으로 고객사에 최적의 광고 및 마케팅 솔루션을 제공하고 글로벌 커머스 사업을 본격 확장할 계획이다.
이한규 기자 hanq@donga.com
