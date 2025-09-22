마카오 레스토랑 디 에잇, 서울 쥬에와 협업… 내달 17일부터 3일간 팝업

마카오 그랜드 리스보아 호텔의 미쉐린 2스타 레스토랑 ‘디 에잇(The Eight)’은 2025년 10월 17일부터 19일까지 서울의 중식 파인다이닝 레스토랑 ‘쥬에(Jue)’에서 팝업 레스토랑을 운영한다고 23일 밝혔다.
이번 팝업은 F&B 스타트업 에어키친이 주최하는 협업 프로그램의 일환으로 해외 셰프와 국내 레스토랑을 연결해 단기간 특별한 식사를 선보이는 형식으로 진행된다. 디 에잇은 광둥 요리를 기반으로 한 메뉴로 미쉐린 2스타를 유지해 온 레스토랑이며 이번 협업에는 디 에잇의 조셉 체(Joseph Tse) 셰프와 쥬에의 강건우 셰프가 함께 참여한다. 이들은 디 에잇의 대표 코스와 양측이 공동으로 개발한 메뉴를 선보일 예정이다.
디 에잇은 광둥식 해산물 요리를 중심으로 미쉐린 평가에서 높은 평가를 받아 왔으며 조셉 체 셰프는 60년 가까운 경력을 가진 인물로 알려져 있다. 강건우 셰프는 세계중국요리대회에서 수상 경력이 있다. 두 셰프는 서로 다른 경력과 스타일을 바탕으로 한정된 기간 동안 협업 코스를 제공할 예정이다.
예약은 10월 10일부터 에어키친 홈페이지를 통해 가능하며 좌석은 제한적으로 운영된다. 이번 팝업은 SJM 리조트가 후원하고 참가 고객 중 일부에게는 마카오 내 호텔 숙박권과 항공권을 포함한 여행 패키지가 제공될 예정이다.
