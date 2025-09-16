‘냉동치킨’ 시장 공략하는 CJ제일제당… CJ 자메이카 치킨 신제품 출시

‘고메 소바바치킨’ 성공 이어 카테고리 확장 시도
CJ제일제당이 냉동 치킨 시장 공략 범위를 넓히고 있다. 소스형 치킨 ‘고메 소바바치킨’ 이후 이번에는 뼈 있는 치킨 카테고리에 도전장을 내밀었다.
자메이카 전통 저크 소스 활용, ‘맵단짠’ 맛 구현
CJ제일제당은 16일 신제품 ‘CJ 자메이카 Style 치킨’을 출시했다고 밝혔다. 이 제품은 통다리와 통날개가 붙어 있는 몸통 부위를 활용해, 닭 반마리를 집에서 간편하게 먹을 수 있는 형태다.
CJ제일제당은 소스형 치킨을 냉동카테고리로 안착시킨 경험을 살려 범위를 확장해 나간다는 전략이다. 2023년 출시된 ‘고메 소바바치킨’은 특유의 소스 맛 경쟁력으로 올해 8월 말까지 누적 매출 1800억 원(소비자가 기준)을 기록하며 꾸준히 판매 호조를 보이고 있다.
신제품은 자메이카를 대표하는 양념 저크 소스(Jerk Sauce)에 블랙페퍼, 마늘, 고추를 조합한 CJ제일제당만의 특제 양념으로 완성됐다. 이를 통해 매콤·달콤·짭조름한 ‘맵단짠’의 중독성 있는 맛을 구현했다고 한다. 또한 그릇에 옮길 필요 없이 전자레인지로 간편 조리할 수 있도록 했다.
‘CJ 자메이카 Style 치킨’은 지난 9월 초 B마트에 선출시돼 ‘지금 핫한 신상품 Top 30’ 1위를 차지하는 등 소비자 반응이 긍정적이다. 현재는 CJ더마켓(공식 온라인몰)과 이마트·롯데마트 등 주요 오프라인 유통 채널에서도 판매 중이다.
CJ제일제당 관계자는 “외식으로만 접할 수 있던 메뉴를 냉동 치킨 형식으로 개발한 점이 이번 신제품의 차별점이다. 앞으로도 다양한 소비자 취향에 맞춘 고품질 메뉴를 지속 선보일 계획”이라고 말했다.
김상준 기자 ksj@donga.com
