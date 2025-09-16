동아일보

로보링크, 챗GPT 연동 ‘주미 AI’ 자율차 교육키트 발표

로보링크(대표 홍창표)는 챗GPT와 연동되는 신제품 ‘주미 AI(ZUMI AI)’ 자율차 교육 키트를 오는 18일 코엑스에서 개최되는 ‘2025 에듀테크 코리아 페어’에서 발표한다고 16일 밝혔다.

‘주미 AI’는 상급의 피지컬 AI를 배울 수 있을 뿐 아니라 컴퓨터 없이 구동할 수 있다. 또 누구나 쉽게 따라할 수 있는 카드 코딩, 논리적 사고를 키울 수 있는 초등 수준의 엔트리, 확장성이 높은 중고등 수준의 파이썬까지 한 제품으로 설계되어 있다.

주미 AI는 2019년 CES 최고 혁신상을 받은 주미(ZUMI)의 업그레이드 모델로 새로 오픈한 전문 지원 사이트를 통해 단계별 교육 자료, 디지털 새싹 캠프 수업 자료 등을 다운로드 받을 수 있다. 심화 과정에는 지능형 교통체계 등을 포함하는 객체 탐지, 센서 퓨전, 머신러닝 등을 배울 수 있도록 개발됐다.

로보링크는 드론으로 코딩을 배우는 코드론 EDU로 미국 등 전 세계 시장에 연간 수 만 대를 수출하고 있으며, 주미 AI도 몇 년 내에 글로벌 시장을 주도하기를 희망한다고 밝혔다.

최용석 기자 duck8@donga.com
