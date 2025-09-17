소통과 공감이 ‘대전환 시대’ 지속 성장할 수 있는 전략

지금 세계는 우리가 경험하지 못했던 ‘대전환의 시대’가 진행되고 있다. 2025년 상반기 국내외를 막론하고 몰아친 굵직한 이슈들은 기업과 기관의 경영에 근본적인 변화를 요구하고 있다. 특히 미국 트럼프 대통령의 등장 이후 전개되는 관세전쟁과 미중 갈등, 인공지능의 급속한 발전에 따른 산업구조 변화, 중국 기업의 글로벌 경쟁력 확대, 우리 경제의 성장 후퇴 위험 등 어려운 문제들이 우리 앞에 도전장을 던지고 있다.
대전환의 시대에는 창의적 혁신과 유연한 상생적 사고가 필요하다. 다양한 이해관계자와의 소통을 강화하고 혁신의 방향에 대해 공감대를 형성하는 한편 사업 구조를 근본적으로 재검토하고 조정해 국내외 경제의 높은 불확실성에 대응해야 한다.
올해로 8회째를 맞은 ‘2025 국민공감대상’은 창의성과 혁신성, 개방성을 통해 국내 경제 발전에 영향을 끼친 경영 성과와 활동 사례에 초점을 맞춰 총 47개의 수상 기업과 기관, 단체, 브랜드를 선정했다.
이번 심사는 어려운 여건 속에서도 혁신과 소통, 공감을 통해 국민과 함께 지속가능한 가치를 실천해오고 있는 기업과 기관, 단체 등의 진정성 있는 노력을 확인하는 과정이었다.
다년간 지속적으로 선정된 곳과 새롭게 선정돼 이름을 알린 곳 모두 대전환의 갈림길에 선 우리에게 새로운 가치를 창출하는 원동력과 희망의 이정표가 되기를 바란다.
