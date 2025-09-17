은사 원단 의류 출시… ‘보정 속옷’ 명가

아로마라이프는 세계적인 보정 속옷의 명가로서 꾸준한 제품 및 소재 개발에 박차를 가하고 있다. 최근 국내 최초로 독자 개발한 은사 원단을 적용한 의류 제품을 출시했다. 은 소재는 전도성이 뛰어나 정전기와 몸의 미세전류를 균등하게 해 인체 항상성을 유지하며 전자파를 차단해 인체를 보호한다. 은사는 음이온을 방출해 입고 생활하는 공간의 공기를 정화하며 항균력과 탈취력을 높인다. 지난 8월에는 인체공학적 디자인으로 거북목, 척추측만증에 효과적인 브래지어 분리형 특허를 받은 월드퀸 제품에 레깅스를 더해 전신 보정이 가능한 3-in-1 슈츠인 ‘월드퀸 레깅스’를 출시했다.
화장품 제품군 개발도 활발하다. 이달 초에는 1년간의 제품 개발과 인체적용시험 기관의 인증을 거쳐 식약처에 기능성 화장품 등록을 완료한 고급 영양크림 ‘록시톡스 마린 울트라 너리싱 크림’을 자회사 메르시라이프를 통해 출시했다. ‘바다의 다이아몬드’라 불리는 캐비어 추출물과 해초에서 추출한 유효 성분, 피부 성장 단백질인 EGF를 포함한 다양한 유효 성분이 피부 탄력 회복과 주름 개선에 좋은 효과를 보여 소비자의 큰 호응을 얻고 있다.
사회적 기업을 지향하는 아로마라이프는 창사 이후 지속적으로 장학금을 지급해 왔으며 아로마라이프 선교회를 통해 시각장애인, 청소년 세움기관, 농아 시설, 은퇴 목회자, 선교 방송매체 등을 정기 후원하며 다양한 나눔과 봉사활동을 실천하고 있다.
