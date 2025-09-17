풀빌라-파인다이닝… 차별화된 휴양 경험 제공

더 시에나 그룹은 제주를 시작으로 수도권·강원까지 전국 거점 네트워크를 구축하며 호텔·리조트·골프·라이프스타일을 아우르는 프리미엄 휴양 문화를 선도하고 있다. 제주 ‘더 시에나 프리모’와 ‘더 시에나 리조트’는 유럽 감성을 현대적으로 재해석한 럭셔리 호텔·리조트로 스위트와 풀빌라, 야외 온수풀, 미디어아트 광장 등 다양한 시설을 갖춰 차별화된 휴양 경험을 제공한다. 또한 제주 컨트리클럽을 비롯해 수도권 명문 골프장 중부CC를 인수해 ‘더 시에나 서울 컨트리클럽’으로 새롭게 운영하며 프리미엄 골프 문화를 확장했다.
서울 청담동 ‘더 시에나 라운지 청담’은 와인바, 골프웨어, 갤러리, 파인다이닝, 루프톱바 등 복합 문화공간으로 하이엔드 라이프스타일을 제안하며, 자체 브랜드 ‘더 시에나 라이프’는 골프·여행·일상을 아우르는 고급 골프웨어를 선보인다. 강원 삼척에서는 ‘더 시에나 인피니티 삼척’ 오픈을 준비하며 사업 영역을 전국으로 확대하고 있다. 더 시에나 그룹은 프리미엄 휴양·레저 문화의 기준을 제시하며 지속적인 성장과 혁신을 통해 국내외 프리미엄 시장에서 독보적 입지를 강화해 나갈 계획이다.
