시스템, ‘25FW 파리 컬렉션’ 팝업스토어 잠실 롯데월드몰서 오픈

유년 시절의 기억과 경험을 시스템만의 무드로 재해석
한섬의 컨템포러리 패션 브랜드 시스템(SYSTEM)이 ‘25FW 시스템 파리 컬렉션’을 위한 팝업스토어를 오는 11월 6일까지 잠실 롯데월드몰에서 운영한다.
이번 팝업스토어는 올해 1월 파리 패션위크에서 공개된 SYSTEM PARIS 25FW 컬렉션을 선보이는 자리로 주말 내내 긴 줄이 이어지는 등 성황리에 운영되고 있다고 브랜드측은 전했다.
25FW 시스템 파리 컬렉션은 ‘At the very moment’라는 테마로 20세기의 미국 화가 노먼 록웰의 작품 ‘Dressing Up’에서 영감을 받아 부모님의 옷장에서 몰래 옷을 꺼내 입던 호기심 많은 유년 시절의 기억과 경험이 시간과 장소를 초월해 새로움이 되는 특별한 순간을 시스템만의 현대적인 미감으로 재해석했다.
오래된 옷장에서 꺼낸 듯한 체크 셔츠와 넥타이, 드레스 등의 아이템은 정제된 실루엣과 세심한 디테일로 풀어냈으며 깅엄과 글렌 체크 등의 익숙한 패턴으로 클래식하면서도 따뜻한 무드를 담아냈다. 또, 알파카와 스웨이드 소재와 카멜과 브라운 등의 컬러로 깊어 가는 계절감을 표현한 아우터와 셔츠, 데님 팬츠, 니트 등을 만날 수 있다.
팝업스토어에는 파리에서 공개된 맨과 우먼 컬렉션은 물론, 영국의 헤리티지 아우터웨어 브랜드 바라쿠타(Baracuta)와 협업한 아이템과 팝업스토어 오픈을 기념하여 시스템 파리의 유니크함을 합리적 가격에 제안하는 익스클루시브 아이템을 함께 만날 수 있다.
팝업스토어 오픈을 기념한 다양한 이벤트도 진행된다. 방문 고객을 대상으로 시스템 파리 아이템과 굿즈 등을 증정하는 럭키 드로우를 오는 10월 26일까지 진행하며, SNS 이벤트를 통한 포토 부스 이벤트도 진행한다. 또, 구매 고객을 대상으로 커피와 초콜릿을 한정 수량으로 제공하고, 일정 금액 구매시, 테디베어 백참, 로고 에코백, 마일리지 등을 증정한다.
특히 배우 공명이 직접 큐레이션한 ‘공명’s PICK’ 존이 주목받고 있다. 공명의 취향이 담긴 셀렉션은 오는 28일까지 한정 운영된다.
시스템 관계자는 “이번 팝업 스토어는 브랜드만의 감각적인 FW 스타일링을 직접 경험할 수 있는 기회이자, 다채로운 혜택과 즐거움을 동시에 제공하는 공간”이라며 “앞으로도 고객과의 접점을 확대해 나가겠다”고 전했다.
시스템 팝업스토어는 오는 11월 6일까지 롯데월드몰 지하 1층에서 진행되며, 자세한 사항은 더한섬닷컴과 공식 SNS를 통해 확인할 수 있다.
